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Güney Kıbrıs’ta beş kişilik bir aile arabada yaşıyor

Güney Kıbrıs’ta beş kişilik bir aile arabada yaşıyor

10 Kasım 2018 Cumartesi 09:35
Güney Kıbrıs’ta beş kişilik bir aile arabada yaşıyor

Güney Kıbrıs’ta, beş kişilik bir ailenin, ekonomik problemler yüzünden ev kirası ödeyecek paraları olmadığı için, Limasol’da arabada yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldıkları belirtildi.

Annenin yaptığı açıklamalara dayanarak, anne, baba ve 3 çocuğun yaşamını arabada sürdürdüğünü ve ailenin içerisinde bulunduğu durumdan ötürü iki çocuğun okula gidemediğini yazan Alithia gazetesi, annenin işsiz olduğunu ve yalnızca babanın çalıştığını kaydetti.

Ailenin 16 yaşlarında bir oğlu ve 4 ile 3 yaşlarında olmak üzere 2 çocuğu daha bulunduğunu belirten gazete, ailenin çocuklar için devletten 260 Euro aldığını, babanın gelirinin de 800–1000 Euro arasında olduğunu ifade etti.

Ailenin bir ev kiraladığını, fakat ev sahibinin evi geri istemesinden ötürü bunu terk etmek zorunda kaldıklarını yazan gazete, ailenin ekonomik problemler yüzünden başka bir yere taşınamadığını ekledi.

 

Son Güncelleme: 10.11.2018 12:56
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