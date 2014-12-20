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Güney Kıbrıs’ta Akaryakıt Fiyatlarında İndirim

Güney Kıbrıs’taki petrol şirketlerinin dün benzin istasyonlarını, akaryakıtın Noel haftasında satışa sunulacağı yeni indirimli fiyatı konusunda bilgilendirdiği haber verildi.

Güney Kıbrıs’ta Akaryakıt Fiyatlarında İndirim

Güney Kıbrıs’taki petrol şirketlerinin dün benzin istasyonlarını, akaryakıtın Noel haftasında satışa sunulacağı yeni indirimli fiyatı konusunda bilgilendirdiği haber verildi.

20 Aralık 2014 Cumartesi 10:23
Güney Kıbrıs’ta Akaryakıt Fiyatlarında İndirim
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ELEKTRİK, BİR YILDA YÜZDE 20 DAHA UCUZ

Güney Kıbrıs’taki petrol şirketlerinin dün benzin istasyonlarını, akaryakıtın Noel haftasında satışa sunulacağı yeni indirimli fiyatı konusunda bilgilendirdiği haber verildi.

Benzin fiyatının litre başına 5,1 sent daha ucuza satılacağını yazan Fileleftheros gazetesi, yeni fiyatların önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren geçerli olmasının beklendiğini kaydetti.

Buna göre 95 oktan benzinin litresi Güney Kıbrıs’ta 1,196 Euro, 98 oktan benzinin litresi de 1,228 Euro’dan satılacak.

“BİR YILDA YÜZDE 20 DAHA UCUZ ELEKTRİK”

Gazete, başka bir haberinde ise, aynı tüketimi yapan bir hane halkının ödediği elektrik faturası bugün,  2012 yılının Aralık ayına göre yüzde 45; 2013 yılının Aralık ayına göre ise  yüzde 20 oranında ucuzladığını yazdı.

Gazete, aynı tüketimi yapan bir hane halkının elektrik faturasının, 2015 yılının başında daha da düşük olacağını ekledi.

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