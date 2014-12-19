Güney Kıbrıs’ta Akaryakıt Fiyatlarında Bugün Büyük Düşüş Yaşanması Bekleniyor

Güney Kıbrıs’taki akaryakıt şirketlerinin, bugün akaryakıt fiyatlarında yeni bir hissedilir düşüşe gideceği haber verildi.

Bunun bütün petrol çeşitlerinde yaşanacak önemli bir düşüşten ibaret olacağını yazan Fileleftheros gazetesi, yeni indirimin benzin istasyonlarına önümüzdeki Pazartesi günü yansımasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan Rum kesiminin tüketim vergisi açısından AB içerisinde en pahalı ülke olarak kabul edilmekte olduğunu da yazan gazete, benzin için vergilerin litre başına 48,97 sente ulaşmakta olduğunu belirtti.

Bu arada gazetede yer alan başka bir haberde ise, Güney Kıbrıs’taki bir kartel yüzünden akaryakıt fiyatlarının yüksek olduğu ifade edildi.

Rum Rekabeti Koruma Komitesi tarafından dört akaryakıt şirketi aleyhinde yapılan araştırmadan, akaryakıt piyasasındaki bir kartel yüzünden fiyatların yüksek seyrettiğinin ortaya çıktığını yazan gazete, Komitenin, bahse konu şirketlerin, petrol çeşitlerinin perakende satış fiyatlarını dolaylı düzenlemeden ibaret olarak bir uygulama temelinde faaliyet gösterdikleri sonucuna ulaştığını ekledi.