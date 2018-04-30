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Güney Kıbrıs’ta 2017 yılında trafik kazaları sonucu 53 kişi öldü

Güney Kıbrıs’ta 2017 yılında trafik kazaları nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 

Güney Kıbrıs’ta 2017 yılında trafik kazaları sonucu 53 kişi öldü

Güney Kıbrıs’ta 2017 yılında trafik kazaları nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 

30 Nisan 2018 Pazartesi 06:19
Güney Kıbrıs’ta 2017 yılında trafik kazaları sonucu 53 kişi öldü

Güney Kıbrıs’ta 2017 yılında trafik kazaları nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 

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Alithia gazetesi, Rum polisinin verilerine dayanarak, 2017 yılında 49 ölümlü trafik kazasının meydana geldiğini ve kazalar sonucu toplam 53 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı. 

Gazete, 45 ölümlü kazanın meydana geldiği ve 46 kişinin hayatını kaybettiği 2016 yılına oranla 2017 yılında biraz artış olduğunu belirtti. 

Haber göre 2013-2017  yılları arasında meydana gelen trafik kazalarının yüzde 25.11’i dikkatsizlik ve hatalı sürüş, yüzde 20.85’i alkol, yüzde 12.77’si aşırı sürat, yüzde 11.06’sı sol tarafın muhafaza edilmemesi, yüzde 7.23’ü yayaların dikkatsiz hareket etmesi, yüzde 22.98’i ise başka nedenlerden kaynaklandı. 
 

Son Güncelleme: 30.04.2018 09:43
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