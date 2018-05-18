Güney Kıbrıs’ta 18 Yaşındaki Genç Motor Kazasında Öldü!

POLİS: “HELMET TAKSAYDI KAZA ÖLÜMLE SONUÇLANMAZDI”





Güney Kıbrıs’ta, bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen motor kazasında, 18 yaşındaki Bulgar asıllı Plamen Petrov öldü.





Rum haber kaynaklarına göre, Limasol’daki kaza, 44 yaşındaki bir erkek sürücünün, Petrov’un motoruna çarpması sonucu meydana geldi.





Petrov’un düşerken başını kaldırımda bulunan metal boruya çarptığı ve kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi.

Polis, açıklamasında motorcu gencin koruyucu başlık (helmet) takmadığını, takması halinde büyük ihtimalle kazanın ölümle sonuçlanmayacağını belirtti.