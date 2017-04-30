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Güney Kıbrıs:
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30 Nisan 2017 Pazar 09:40

Güney Kıbrıs’ın TOTAL’in Sondajı Konusunda Geri Adım Atması Beklenmiyor

Güney Kıbrıs'ın TOTAL'in Sondajı Konusunda Geri Adım Atması Beklenmiyor
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TOTAL şirketinin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde 12 Temmuz’da başlayacağı sondaj çalışmalarının ertelenmesi konusunda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın anlaştığına dair Milliyet gazetesinde çıkan iddiaların akabinde, Güney Kıbrıs’ın sondaj çalışmaları konusunda geri adım atamayacağı belirtildi.

Kathimerini gazetesi “Matkap 11. Parsel İçin Dönmüyor… Ön Hazırlığın Endüstriyel Boyutu Ve Ertelemenin Maliyeti, Lefkoşa’nın Geri Adım Atmasını Engelliyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Milliyet’te çıkan haber ve akabinde, BM Genel Sekreteri Espen Barth Eide ile Rum Hükümeti tarafından gelen jet yalanlamanın ardından, bazı diplomatik kaynaklardan edindiği bilgileri aktardı.

Gazete, diplomatik kaynakların, sondajın başlaması kararlaştırılan 12 Temmuz’dan sonra geçecek her günün bir maliyeti olması, Türkiye’nin şu anki “tehditlerinin” ilerleyen zamanlarda azalacağı hissiyatı ve yine bu bağlamda, Türkiye’nin, içteki sorunlarının yoğunluğu nedeniyle yeni bir cephe oluşturmayı istemeyecek olması üzerinde durduğunu yazdı.

Gazete ayrıca, Türkiye’nin şu andaki önceliğinin Kürt sorunu, Suriye ve Irak olduğunu iddia etti.

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