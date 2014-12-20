Güney Kıbrıs’ın Nüfusu

RUM İSTATİSTİK DAİRESİ’NE GÖRE, İLK NÜFUS SAYIMININ YAPILDIĞI 1881 YILINDAN BU YANA NÜFUS YÜZDE 450’LİK ARTIŞ GÖSTERDİ

Rum İstatistik Dairesi’ne göre, adadaki nüfus 1881 yılından bu yana 4 kat artış gösterdi.

Fileleftheros gazetesi, 1881 yılında, ada İngiliz egemenliğindeyken yapılan ilk nüfus sayımında 186 bin 173 olan nüfusun, 2011 yılında yapılan son nüfus sayımında 856 bin 960 olduğunu yazdı. Gazete, 1974 sonrası için sadece Güney Kıbrıs’ın esas alındığına dikkat çekti.

Rum İstatistik Dairesi’nin 2013 yılındaki “de jure nüfus” tahminlerine göre, Güney Kıbrıs’ın nüfusunun 861 bin 900 kişi olduğunu kaydetti.

Nüfus artış hızının, 2013 yılı değerlendirmelerine göre azalma eğilimi gösterdiğini belirten gazete, bunun, yurtdışına göç edenlerde gözlenen artış ile Güney Kıbrıs’a göç edenlerin sayısındaki azalmadan kaynaklandığını yazdı.