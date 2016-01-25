Güney Kıbrıs’ın Müktesebatı İhlal Ettiği Tespit Edildi

Güney Kıbrıs’ın, AB müktesebatını ihlal ettiği gerekçesiyle kınandığı haber verildi.

Politis gazetesinde yer alan haberde, meselenin, emeklilik yasası ve bu yasanın, kariyerlerine AB’deki bir ülkede devam etmeyi tercih eden devlet memurlarının gelecekte sahip olacakları emeklilik avantajlarına ilişkin haktan mahrum bırakılmalarıyla ilgili maddesiyle alakalı olduğu belirtildi.

Gazete, Rum Yönetimi’nin emeklilik fonu avansları ile gelirleri arasındaki dengeye tehlikeye gönderme yapması AB’yi ikna edemediğine dikkati çekti.

Haberde, Avrupa Komisyonu’nun, yasanın ilgili maddesinin çalışanların AB’deki serbest dolaşımını ihlal ettiğini savunarak mahkemeye başvurduğu ve haklı bulunduğu kaydedildi.

Gazete, ihlalin ortadan kaldırılması için Güney Kıbrıs’ın yasada değişiklik yapmaya davet edildiğini ekledi.