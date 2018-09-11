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Güney Kıbrıs’ın Kabul Ettiği Mültecilerde Bazı Hastalıklara Rastlandı

Güney Kıbrıs’ın 2017 yılında kabul ettiği mültecilerin bazılarında, aralarında Hepatit B ve C’nin de bulunduğu bazı hastalıklara rastlandığı belirtildi.

Güney Kıbrıs’ın Kabul Ettiği Mültecilerde Bazı Hastalıklara Rastlandı

Güney Kıbrıs’ın 2017 yılında kabul ettiği mültecilerin bazılarında, aralarında Hepatit B ve C’nin de bulunduğu bazı hastalıklara rastlandığı belirtildi.

11 Eylül 2018 Salı 09:19
Güney Kıbrıs’ın Kabul Ettiği Mültecilerde Bazı Hastalıklara Rastlandı

Güney Kıbrıs’ın 2017 yılında kabul ettiği mültecilerin bazılarında, aralarında Hepatit B ve C’nin de bulunduğu bazı hastalıklara rastlandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu’nun dün basın toplantısında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın 2017’de 1200 mülteci kabul ettiğini ve bunların 60’ının Hepatit B ve C testlerinin sonucunun pozitif çıktığını, öte yandan bunlar arasından 2 kişinin de Akdeniz Anamisi (beta talasemi) taşıyıcısı olduklarını söylediğini iletti.

Gazeteye göre, sağlıkla ilgili meselelerde mültecilerin profilinin bilinmediğini ve epidemiyolojik verilerin de yeterli olmadığını söyleyen Rum bakan, özellikle Asya, Orta Doğu ve Filistin ile Suriye gibi Arap ülkelerinden gelen mülteci gruplarında Hepatit B hastalığının görülme sıklığının yüksek olduğunu bildirdi.

Rum bakan, bunlar arasında tüberküloz, Hepatit C ve AIDS hastalığından muzdarip olanlar olduğunu da ekledi.


Son Güncelleme: 11.09.2018 14:16
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısMülteciHepatit BHepatit CSağlık BakanıKonstantinos İoannu
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