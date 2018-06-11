Güney Kıbrıs’ın adı ABD’de para aklama davasında geçiyor...

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski seçim kampanyası menajeri Paul Manafort aleyhinde ABD’de yürütülen vergi kaçırma ve kara para aklama davasındaki soruşturmada Güney Kıbrıs’ın adının sıkça geçtiği belirtildi.

Politis ve diğer gazeteler, ABD Başkanı Trump’ın seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort aleyhine, yurt dışında yaptığı ekonomik faaliyetlerden elde ettiği geliri gizleyerek vergi kaçırdığı gerekçesiyle ABD’de yürütülen soruşturmada Güney Kıbrıs’ın da adının birçok kez geçtiğini yazdı.

Gazete, Manafort’un 30 milyon dolardan fazla parayı aklamakla suçlandığını, dava dosyasında Güney Kıbrıs’ın adının ise, 10 milyon doları aşan bir meblağın yatırılmasında geçtiğini vurguladı.

Manafort ve ortaklarının, 2007-2011 yılları arasında Güney Kıbrıs’ta on bir şirket açtıkları da haberde vurgulandı.