Güney Kıbrıs'a Yatırım İstedi

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın davetlisi olarak hafta sonu Abu Dabi’ye giden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, burada Güney Kıbrıs’a yatırım yapılması konusunda çağrıda bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in konu hakkındaki yazılı açıklamasına dayanarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Abu Dabi’de gerçekleştirdiği bir dizi temasta, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri, ikili ilişkileri, bölgesel konuları ve Güney Kıbrıs’ın sunduğu yatırım fırsatlarını ele aldığını belirtti.

Bilindiği üzere Anastasiadis, Abu Dabi’ye, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın hafta sonu gerçekleştirilen Formula 1 yarışlarını birlikte izlemeleri daveti üzerine gitti.

Habere göre Anastasiadis, Abu Dabi’de, Ürdün Kralı II.Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Şeyh Mohamed bin Rashid Al Maktoum, , Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullad bin Zayed Al Nahyan, Abu Dabi Başbakan Vekili Şeyh Mansoor bin Zayed Al Nahyan, Suudi Arabistan Prensi Al Waleed Bin Talal Al Saud ile görüşme imkanı buldu.

Gazete, Anastasiadis’in bir araya geldiği muhataplarının, diplomatik yol aracılığıyla, en kısa zamanda iadeyi ziyaret tarihini belirleyecekleri konusunda görüş ortaya koyduklarını yazdı.

Habere göre Anastasiadis tüm temaslarının dostane bir ortamda geçtiğini ayrıca yabancı yatırımların cezp edilmesi açısından da cesaret verici olduğunu dile getirdi.