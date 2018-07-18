“Güney Kıbrıs’a Rekor Turist Akışı“

İLK ALTI AYDA GEÇEN YILA GÖRE TURİST SAYISI YAKLAŞIK 200 BİN ARTTI

Güney Kıbrıs’a yönelik turist akışının, 2018 yılının ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık 200 bin arttığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, “Gelişlere Yönelik Yeni Rekor” başlıklı haberinde bu yılki turizmin, Mısır ve Türkiye gibi pazarların açılımına karşın olumlu verilerle başladığını yazdı.

Otelcilerin, Rus pazarından hoşnut olmamasına karşın bu boşluğun başka pazarlarla doldurulduğunun görüldüğünü yazan gazete, rekor niteliğindeki rakamların devam ettiğini belirtti.

Gazete, İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak Ocak-Haziran 2017 döneminde turist gelişlerinin 1 milyon 463 bin 206, 2018 yılının aynı döneminde ise yüzde 12.4 artış göstererek 1 milyon 645 bin 149 olduğunu, böyle bir rakamın da daha önce kaydedilmediğini yazdı.

Alithia gazetesi 2018 yılının ilk altı ayında İngiltere’den gelen turist sayısının 2017 Haziran’a göre yüzde 9.7’lik artışla 560 bin 840 olduğunu, Rusya’dan olan turistlerin ise 2017 yılına oranla yüzde 4.7 oranında bir azalmayla 317 bin 388’e düştüğünü belirtti.

Habere göre yüzde 50.6 oranına denk gelen 207 bin 21 turist ise “diğer ülkeler” şeklinde nitelendirilen kategoriyi teşkil etmektedir.