Güney Kıbrıs’a EBRD Şubesi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Güney Kıbrıs şubesinin dün düzenlenen bir törenle açıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, EBRD şubesinin açılışının, Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis ve EBRD Başkanı Sir Suma Chakrabarti tarafından gerçekleştirildiğini yazdı.

Habere göre, EBRD Başkanı Sir Suma Chakrabarti, Güney Kıbrıs’ta şube açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan Politis gazetesine göre Chakrabarti yaptığı açıklamada, hedeflerinin; Güney Kıbrıs’a yılda 100 milyon Euro yatırım yapmak olduğunu ifade etti.