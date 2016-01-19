Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve Ürdün Arasındaki Yeni Üçlü İş Birliğinin Temelleri Atıldı

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas ve Ürdün Dışişleri Bakanı Nasser Judeh’in dün Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde, üçlü bir görüşme yaptığı haber verildi.

Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve Ürdün Arasındaki Yeni Üçlü İş Birliğinin Temelleri Atıldı

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas ve Ürdün Dışişleri Bakanı Nasser Judeh’in dün Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde, üçlü bir görüşme yaptığı haber verildi.

19 Ocak 2016 Salı 12:02
Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve Ürdün Arasındaki Yeni Üçlü İş Birliğinin Temelleri Atıldı
banner238

 Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas ve Ürdün Dışişleri Bakanı Nasser Judeh’in dün Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde, üçlü bir görüşme yaptığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, üç dışişleri bakanının, Brüksel’deki ilk resmi görüşmesinde, üç ülke arasında iş birliğine gidilmesine dair temelleri attıkları belirtildi.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmenin 3 eksene odaklandığını kaydetti ve bunları şöyle sıraladı:

“1. Bakanlar, terörle mücadele konusunda fikir teatisinde bulundular ve üç ülke arasında çeşitli alanlarda (güvenlik birimleri arasındaki iş birliği ve enformasyon takası gibi konularda), daha güçlü bir iş birliği ortaya çıkması konusunda mutabakata vardılar.

2. Bakanları, gerek Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonlardan istifade edilmesi, gerek yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesiyle ilgili olarak, enerji konuları da meşgul etti.

3. Bakanlar ayrıca mülteci krizi konusunda da fikir teatisinde bulundu. Rum ve Yunan Dışişleri Bakanları, AB’nin Türkiye’yi desteklediği şekilde, Ürdün ve Lübnan’ın da desteklenmesi gerektiğini vurguladılar.”

Haberde, üç ülke arasındaki temasların çeşitli aşamalarda devam edeceği de ifade edildi.

Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, üç dışişleri bakanının üç ülke arasındaki iş birliğinin çeşitli alanlardaki perspektiflerini incelediklerini iletti ve bunları ekonomik ve ticari işbirliği, terörle mücadele, kültür, eğitim ve teknoloji aynı zamanda Ürdün’ün AB ile olan ilişkilerinde desteklenmesi yolları şeklinde sıraladı.

Simerini ise haberinde, dün Brüksel’de bir araya gelen üç ülkenin dışişleri bakanının, üç ülkenin devlet başkanları aşamasında üçlü bir görüşme yapılmasına dair olanakları gözden geçirdiklerini bildirdi.

KASULİDİS BRÜKSEL’DE HAMMOND VE HAHN İLE GÖRÜŞTÜ

Fileleftheros ise haberinde, AB Dışişleri Konseyi çalışmalarına katılmak üzere Brüksel’de bulunan Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, burada bir dizi temasta bulunduğunu yazdı.

Gazete Kasulidis’in toplantı çalışmaları çerçevesinde, İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hamond ve AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ile ayrı ayrı bir araya gelerek, kendilerini Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

RUM KESİMİ SURİYE’YLE İLGİLİ BAĞIŞÇILAR KONFERANSINA KATILACAK

Haravgi ise haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, AB’ye, Suriye’deki barış sürecinin ileriye götürülmesi fırsatının kaçırılmaması çağrısında bulunduğunu yazdı.

Kasulidis’in dün Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dışişleri ve Genel İşler Konseyleri çalışmalarına katıldığını yazan gazete, Kasulidis’in, Rum kesiminin 4 Şubat’ta Londra’da düzenlenecek Suriye’yle ilgili bağışçılar konferansına katılacağını söylediğini iletti.

Gazeteye göre Kasulidis, bu konferansın uluslararası topluma, hem Lübnan hem de Ürdün’e desteğini ifade etme fırsatı vereceğini ifade etti.

Gazete, Rum kesiminin, İran’ın nükleer programı konusunda varılan anlaşmayla ilgili memnuniyetini de dile getirdiğini ve bunun AB-İran ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına işaret ettiğini ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim