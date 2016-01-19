Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve Ürdün Arasındaki Yeni Üçlü İş Birliğinin Temelleri Atıldı

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas ve Ürdün Dışişleri Bakanı Nasser Judeh’in dün Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde, üçlü bir görüşme yaptığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, üç dışişleri bakanının, Brüksel’deki ilk resmi görüşmesinde, üç ülke arasında iş birliğine gidilmesine dair temelleri attıkları belirtildi.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmenin 3 eksene odaklandığını kaydetti ve bunları şöyle sıraladı:

“1. Bakanlar, terörle mücadele konusunda fikir teatisinde bulundular ve üç ülke arasında çeşitli alanlarda (güvenlik birimleri arasındaki iş birliği ve enformasyon takası gibi konularda), daha güçlü bir iş birliği ortaya çıkması konusunda mutabakata vardılar.

2. Bakanları, gerek Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonlardan istifade edilmesi, gerek yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesiyle ilgili olarak, enerji konuları da meşgul etti.

3. Bakanlar ayrıca mülteci krizi konusunda da fikir teatisinde bulundu. Rum ve Yunan Dışişleri Bakanları, AB’nin Türkiye’yi desteklediği şekilde, Ürdün ve Lübnan’ın da desteklenmesi gerektiğini vurguladılar.”

Haberde, üç ülke arasındaki temasların çeşitli aşamalarda devam edeceği de ifade edildi.

Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, üç dışişleri bakanının üç ülke arasındaki iş birliğinin çeşitli alanlardaki perspektiflerini incelediklerini iletti ve bunları ekonomik ve ticari işbirliği, terörle mücadele, kültür, eğitim ve teknoloji aynı zamanda Ürdün’ün AB ile olan ilişkilerinde desteklenmesi yolları şeklinde sıraladı.

Simerini ise haberinde, dün Brüksel’de bir araya gelen üç ülkenin dışişleri bakanının, üç ülkenin devlet başkanları aşamasında üçlü bir görüşme yapılmasına dair olanakları gözden geçirdiklerini bildirdi.

KASULİDİS BRÜKSEL’DE HAMMOND VE HAHN İLE GÖRÜŞTÜ

Fileleftheros ise haberinde, AB Dışişleri Konseyi çalışmalarına katılmak üzere Brüksel’de bulunan Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, burada bir dizi temasta bulunduğunu yazdı.

Gazete Kasulidis’in toplantı çalışmaları çerçevesinde, İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hamond ve AB’nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ile ayrı ayrı bir araya gelerek, kendilerini Kıbrıs sorunundaki gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

RUM KESİMİ SURİYE’YLE İLGİLİ BAĞIŞÇILAR KONFERANSINA KATILACAK

Haravgi ise haberinde, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, AB’ye, Suriye’deki barış sürecinin ileriye götürülmesi fırsatının kaçırılmaması çağrısında bulunduğunu yazdı.

Kasulidis’in dün Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dışişleri ve Genel İşler Konseyleri çalışmalarına katıldığını yazan gazete, Kasulidis’in, Rum kesiminin 4 Şubat’ta Londra’da düzenlenecek Suriye’yle ilgili bağışçılar konferansına katılacağını söylediğini iletti.

Gazeteye göre Kasulidis, bu konferansın uluslararası topluma, hem Lübnan hem de Ürdün’e desteğini ifade etme fırsatı vereceğini ifade etti.

Gazete, Rum kesiminin, İran’ın nükleer programı konusunda varılan anlaşmayla ilgili memnuniyetini de dile getirdiğini ve bunun AB-İran ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına işaret ettiğini ekledi.