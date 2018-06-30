Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır İle Ortaklaşa İcra Edilen “Medusa 6” Tatbikatı

ANGELİDİS AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır’ın katılımıyla Akdeniz açıklarında, İskenderiye’den birkaç mil uzaklıkta icra edilen “Medusa 6” tatbikatının mükemmel bir ortamda gerçekleştirildiği belirtildi.

Alithia gazetesi, tatbikatı izlemek için Mısır’a giden Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, tatbikatın son aşamasını, Mısır Silahlı Kuvvetler Bakanı Muhammed Zeki ve Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ile birlikte “Gamal Abdel Nasser”isimli helikopter taşıyıcıdaki köprüden izlediğini yazdı.

Habere göre, Angelidis, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, tatbikatın mükemmel bir ortamda yer almasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır silahlı kuvvetlerinin katıldığı bu tatbikat içerisinde, üç ülke arasındaki işbirliğinin sonuç verdiğinin görüldüğünü ifade eden Angelidis, sadece kağıt üzerinde kalınmadığına da dikkati çekti.

Mısır’dan ayrılmadan önce heyete eşlik eden gazetecilere de açıklamalarda bulunan Angelidis, bu tatbikatın, istikrar, barış ve halkların refahı için üçlü işbirliği (Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır) mesajını verdiğini söyledi.

Angelidis, orduların işbirliğinin pratikte zor olabileceğini ancak niyet olduğu sürece hiçbir şeyin zor olmadığını belirtti.

Angelidis açıklamasında ayrıca Güney Kıbrıs’ın, Mısır ve Yunanistan ile birlikte Doğu Akdeniz bölgesindeki istikrar ve güvenliğin korunması için ortak bir savunma dinamiğini de teşkil edebileceğini ifade etti.

Gazete haberinde ayrıca üç ülke bakanlarının tatbikatı izledikleri helikopter taşıyıcıda, tatbikatın mükemmel sonucundan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.

