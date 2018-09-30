Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve Mısır Dışişleri Bakanlarından Türkiye’ye Ortak Mesaj

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır’ın, Türkiye’ye Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “yasadışı faaliyetlerine” son vermesi ve gelecekte benzer faaliyetlerde bulunmaması çağrısında bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin New York’ta yaptıkları görüşmede, New York’ta 6 yıl önce başlayan üçlü istişarelerin, üç ülkenin Doğu Akdeniz’de barış, refah ve istikrar için sıkı çalışacaklarına bağlı olduklarını yansıttığını ve aralarındaki işbirliğini kolaylaştırdığını açıkladığını yazdı.

Habere göre üç bakan, Doğu Akdeniz’deki hedeflerin başarıya ulaşması için, 10 Ekim’de Girit’te yapılacak zirve toplantısı öncesinde, çabalarını yoğunlaştırma sözü de verdi.

Üç bakan ayrıca, her ülkenin kendi deniz bölgesindeki egemenlik haklarına saygı duyulması ve Uluslararası Hukuk ile BM Deniz Hukuku’na bağlı olunması gerektiğini vurguladı.

Gazete, üç bakanın, Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunarak, adanın yeniden birleşmesi temennilerini de dile getirdiklerini; ayrıca adadaki BM Barış Gücü’nün, “Kıbrıs Cumhuriyeti işgal altında olduğu sürece” gerekli olduğunun altını çizdiklerini yazdı.

