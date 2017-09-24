Güney Kıbrıs:
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24 Eylül 2017 Pazar 09:50

Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve Mısır Dışişleri Bakanları New York’ta Görüştü

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanlarının, New York’ta görüştükleri bildirildi.

Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve Mısır Dışişleri Bakanları New York'ta Görüştü
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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanlarının, New York’ta görüştükleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, üç bakanın, daha önceki üçlü görüşmelerde uzlaştıkları çalışmalardaki ilerlemeleri ele aldıklarını ve ortak ilgi alanındaki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını yazdı.

Üç bakanın terörle ve bölgesel tehditlerle mücadele, bilgi alışverişinin artırılması ve uzun vadeli istikrarın ileri götürülmesi gibi konuları görüştüğünü de kaydeden gazete, Lefkoşa Rum Kesimi’nde yapılacak olan zirve toplantısının ön hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

Gazete, üç bakanın görüşme gündeminde Kıbrıs sorununun da bulunduğunu; Yunanistan ve Mısır’ın, Rum Yönetimi’nin Kıbrıs sorununa bütünlüklü bir çözüm bulunması için gösterdiği ileri sürülen çabaya verdikleri desteği yinelediğini yazdı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin imzasını taşıyan ortak açıklamada da, adada Türk askeri olması devam ettikçe, BM Barış Gücü’nün varlığının gerekli olduğu kaydedilirken, 5 yıl önce New York’ta oluşturulan üçlü mekanizmanın, Doğu Akdeniz’deki güvenlik ve istikrarın ileri götürülmesi için işbirliğine devam edeceği vurgulandı.








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