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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Savunma Bakanları Enerji Güvenliğini Ele Alacak!

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki savunma bakanları düzeyindeki görüşmede, enerji güvenliği, askeri işbirliğinin daha ileriye götürülmesi ve bölgesel güvenlik konularının ele alınacağı belirtildi. 

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Savunma Bakanları Enerji Güvenliğini Ele Alacak!

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki savunma bakanları düzeyindeki görüşmede, enerji güvenliği, askeri işbirliğinin daha ileriye götürülmesi ve bölgesel güvenlik konularının ele alınacağı belirtildi. 

21 Haziran 2018 Perşembe 09:35
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Savunma Bakanları Enerji Güvenliğini Ele Alacak!

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki savunma bakanları düzeyindeki görüşmede, enerji güvenliği, askeri işbirliğinin daha ileriye götürülmesi ve bölgesel güvenlik konularının ele alınacağı belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, savunma bakanları düzeyindeki Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki görüşmenin yarın Larnaka’daki Zinon Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirileceğini yazdı. 
Habere göre, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, konuyla ilgili açıklamasında, savunma bakanları düzeyindeki üçlü görüşmenin ikincisinin söz konusu olduğunu belirtti. 
Angelidis, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, İsrail Savunma Bakanı  Avigdor Liberman ile birlikte, bölgesel güvenlik, üç ülke arasında olası işbirliği alanları, zaten var olan askeri işbirliğinin ortak tatbikatların gerçekleştirilmesiyle ileriye taşınması, arama-kurtarma alanlarında ve siber savunma konularında işbirliğinin genişletilmesini ele alacaklarını ifade etti. 

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Hedefin, bölgede istikrarın sağlanması olduğunu ifade eden Angelidis, bunun da, bölgenin kalkınması ve refahına ilişkin sürekli işbirliği aracılığıyla ortaya çıkacağını belirtti. 
Güvenlik konusundan söz ederken özellikle deniz ve enerji güvenliğinin önemini vurgulayan Angelidis, tüm Akdeniz için önemli perspektiflerin bulunduğunu, bu nedenle buna oldukça önem verdiklerini ifade etti. 
Angelidis açıklamasında ayrıca Güney Lefkoşa’da bugün ve yarın üç ülkenin savunma alanında faaliyet gösteren küçük ölçekli işletmelerin katılacağı savunma sanayiyle ilgili bir panelin gerçekleştirileceğini söyledi. 
Bir soru üzerine, Angelidis, savunma alanında Mısır ile üçlü işbirliğinin zaten bulunduğunu ve benzer şekillerin Lübnan ve belki Ürdün ile de  oluşturulmasının incelendiğini ifade etti. 
 


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Son Güncelleme: 21.06.2018 12:39
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