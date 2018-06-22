Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail savunma bakanları bugün Larnaka’da bir araya geliyor

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail savunma bakanları arasındaki ikinci üçlü görüşme, bugün Larnaka’da gerçekleştiriliyor.



Politis gazetesinde yer alan haberde, üç bakanın gündeminde, bölgedeki tüm güvenlik konuları ile ortak faaliyetler ve tatbikatlar gerçekleştirilmesinin bulunduğu belirtildi.



Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un, bugünkü üçlü görüşme öncesinde dün bir araya geldiklerini de yazan gazete, devamla Rum Savunma Bakanı Angelidis’in görüşmeden sonra yaptığı açıklamaya yer verdi.



Açıklamasında, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, güvenlik aynı zamanda demokratik toplumlar ile modern kültürlerin var olmasını tehdit eden her şeye karşı, ortaklarıyla birlikte ortak mücadelede yer almakta olduğunu ifade eden Rum bakan, ezelden beridir var olan desteğinden ötürü de, Yunanistan’a teşekkür etti.



Gazeteye göre Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ise açıklamasında “ulusun savunma alanının ortak olduğunu ve bunun Yunanistan ile Kıbrıs’ın sınırlarını birlikte içine almakta olduğunu” söyledi.



Konuşmasında “Yalnızca Yunanistan ile Kıbrıs’ın ulusal bedeninin geleceğini değil, geleceği birlikte planladıklarını, buna birlikte karar verdiklerini ve birlikte inşa ettiklerini” ifade eden Kammenos, “geniş bölgedeki zor zamanlarda göstermiş oldukları istikrar sayesinde, bir istikrar kapısı inşa etmekte olduklarını” da savundu.



Konuşmasında Türkiye’ye de atıfta bulunan Kammenos, “Türkiye’nin herhangi bir zamanda egemenlik haklarını sorgulamaya yeltenmesi halinde, buna verilecek olan yanıtın çok büyük olacağını bilmesi gerektiğini” iddia etti.



Alithia gazetesi ise “Güvenlik Konulu Üçlü Görüşme Bugün” başlıklı haberinde, İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan savunma bakanlarının, bugün yapacakları görüşmede, aralarındaki askeri işbirliğinin düzeyinin yükseltilmesini ele alacaklarını da yazdı.



Rum ve Yunan savunma bakanlarının “Lefkoşa ile Atina’nın savunma alanının ortak olduğunu belirttiklerini” kaydeden gazete, bölgesel güvenlik, hali hazırda var olan askeri işbirliğinin düzeyinin, ortak tatbikatlar gerçekleştirilmesiyle daha da yükseltilmesi, aynı zamanda deniz ve enerji güvenliğinin ileriye götürülmesinin, üçlü görüşmenin gündeminde bulunacağını kaydetti.



Hedeflenen şeyin, bölgede istikrar meydana getirilmesi olduğunu savunan Angelidis, Yunanistan Savunma Bakanı’yla gerçekleştirdiği ikili görüşme çerçevesinde “özellikle Kıbrıs ile Yunanistan’daki, devam eden Türk tahrikleri ile ortak tehlikelerin ortaklaşa ele alınması için, gerekli koordinasyon önlemlerinin ele alındığını” ifade etti.Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ise açıklamasında, “alev alev yanmakta olan bir bölgedeki (Akdeniz) istikrarın müttefikler için de özel öneme sahip olduğunu” ifade etti.“Buna göre, kendilerinin İsrail ile kolay bir şekilde konuşabilen ve buna paralel olarak Arap devletlerine de saygı duyan bir ulus olduğunu” söyleyen Kammenos, “çünkü bölgede aynı dili konuştuklarını” ifade etti.“Helenizmin, gerek Kıbrıs, gerek de Yunanistan aracılığıyla geniş bölgede hiçbir zaman agresif olmadığını” öne süren Kammenos, ittifaklar kurduklarını ve barış koşulları meydana getirdiklerini savundu.“Bunun, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın enerji alanındaki rolünün artık yükselmekte olduğu bir dönemde meydana gelmekte olduğunu” ifade eden Kammenos, “bunun halklarının geleceği açısından özel bir öneme sahip olduğunu” kaydetti.Sadece Güney Kıbrıs’ın doğal gaz üreticisi bir ülke olmadığını ve Yunanistan’ın da çok yakında olacağını ifade eden Kammenos, Avrupa Birliği’nin tamamının enerji problemini çözebilecek olan enerji merkezini birlikte inşa etmekte olduklarını sözlerine ekledi.Fileleftheros gazetesi ise “Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan’dan Ortak Tatbikatlar” başlığıyla yer verdiği haberinde, üçlü işbirliği çerçevesinde, ilk kez üçlü aşamada bir savunma sanayi sempozyumu da gerçekleştirileceğini yazdı.Sempozyuma, savunma sanayinde faaliyet göstermekte olan üç ülkenin orta çaplı işletmeleri ile akademik kurumlarının katılacağını kaydeden gazete, İsrail ile Yunanistan Savunma Bakanları’nın, Güney Kıbrıs ziyaretleri sırasında bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşeceklerini de ekledi.