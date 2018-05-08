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"Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Arasındaki Üçlü Zirve Tamamlandı"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilen üçlü zirvenin tamamlandığı belirtildi.Anastasiadis, Çipras ve Netanyahu’nun bugünkü görüşmelerinde, East Med doğal gaz boru hattı projesi için 2018 yılı içerisinde anlaşma imzalanması amacıyla, kararlılıkla çalışma taahhütlerini yineledikleri belirtildi.ANASTASİADİSÜçlü zirvenin tamamlanmasının...

"Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Arasındaki Üçlü Zirve Tamamlandı"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilen üçlü zirvenin tamamlandığı belirtildi.Anastasiadis, Çipras ve Netanyahu’nun bugünkü görüşmelerinde, East Med doğal gaz boru hattı projesi için 2018 yılı içerisinde anlaşma imzalanması amacıyla, kararlılıkla çalışma taahhütlerini yineledikleri belirtildi.ANASTASİADİSÜçlü zirvenin tamamlanmasının...

08 Mayıs 2018 Salı 12:54
"Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Arasındaki Üçlü Zirve Tamamlandı"


Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilen üçlü zirvenin tamamlandığı belirtildi.

Anastasiadis, Çipras ve Netanyahu’nun bugünkü görüşmelerinde, East Med doğal gaz boru hattı projesi için 2018 yılı içerisinde anlaşma imzalanması amacıyla, kararlılıkla çalışma taahhütlerini yineledikleri belirtildi.

ANASTASİADİS

Üçlü zirvenin tamamlanmasının ardından, Anastasiadis, Çipras ve Netanyahu’nun ortak bir basın toplantısı düzenlediğini belirten Rum haber kaynakları, Anastasiadis’in basın toplantısında yaptığı konuşmada, barış ve güvenlik için ortak bir vizyon olduğunu söylediğini iletti.

Üçlü zirvenin, çok önemli bir jeopolitik değere sahip olduğunu söylemenin abartı olmayacağını ifade eden Anastasiadis, işbirliklerinin etkili olacağını kesin olarak ifade etmek istediğini de söyledi.

East Med boru hattı konusunda ise, bunun işbirliğinin önemli bir bileşeni olduğunu dile getiren Rum lider, devamla “hem ülkeleri, hem de geniş bölge için benzersiz bir ortak menfaatler ağından” söz etti.

Anastasiadis’in Çipras ile Netanyahu’yu Kıbrıs sorunu hakkındaki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiği de belirtilen haberde, Anastasiadis’in “müzakerelerin verimli olması için Türkiye’nin meydan okumalardan kaçınması gerektiğini” ileri sürdüğü de ifade edildi.

Haberde, Anastasiadis’in iki başbakana, Kıbrıs sorununda verdikleri destekten ötürü teşekkür ettiği de ifade edildi.

Konuşmasında, İsrail’in varlığını baltalayan herhangi bir çabanın akla yatkın olmadığını da söyleyen Anastasiadis “yalnızca hükümetler değil, halklar arasındaki iletişim köprüsüne” de atıfta bulundu.

NETANYAHU

Habere göre, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da basın toplantısında yaptığı konuşmada, annesini kaybetmesinden ötürü Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e başsağlığı dileğinde bulunarak, üzüntüsüne rağmen Rum liderin bu görüşmenin gerçekleştirilmesine katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Netanyahu konuşmasında, iki ülke arasındaki yakın ilişkilere değindi.

ÇİPRAS

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da konuşmasının başında, Anastasiadis’e başsağlığı diledi.

Üç ülke arasındaki stratejik işbirliğinin “ete kemiğe bürünmekte” olduğunu dile getiren Çipras, devamla “işbirliğini ve refahı güvenceye almak için güçlerimizi birleştirelim” ifadesini kullandı.

Akdeniz’in barış ve güvenlik denizi olması gerektiğini de dile getiren Çipras, Kıbrıs sorununda ise, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin desteğini tekrarladı.

Türkiye konusunda ise Çipras, Ankara’nın komşularının egemenlik haklarına saygı duyması gerektiğini öne sürerek, bunun üç ülkenin tezini teşkil ettiğini de sözlerine ekledi.

Haberde, üçlü zirve çerçevesinde üç ülke arasında bazı anlaşmalar imzalandığı, aynı zamanda Güney Kıbrıs-İsrail ve İsrail-Yunanistan arasında da bir dizi anlaşmaya imza konulduğu belirtildi.

 

Son Güncelleme: 08.05.2018 16:09
Anahtar Kelimeler:
Yunanistanİsrail3Zirve
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