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Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve Ermeni Diaspora İş Birliği!

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan’ın, diaspora konusunda ortak etkinlikler düzenlemeye karar verdiği belirtildi. 

Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve Ermeni Diaspora İş Birliği!

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan’ın, diaspora konusunda ortak etkinlikler düzenlemeye karar verdiği belirtildi. 

27 Temmuz 2018 Cuma 07:26
Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve Ermeni Diaspora İş Birliği!

 Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan’ın, diaspora konusunda ortak etkinlikler düzenlemeye karar verdiği belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan’ın, önümüzdeki aylarda, üç ülkede, diaspora konularında dört ortak etkinlik düzenleme kararı aldığını yazdı. 
Bu kararın dün, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan’ın diaspora konularındaki yetkilileri tarafından açıklandığını yazan gazete Ağustos ayında Yunanistan’da, Ekim ayında Paris’te, Aralık ayında Ermenistan’da ve Şubat 2019’da ise Güney Kıbrıs’ta etkinlikler düzenleneceğini belirtti. 
Gazete, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Terens Kuik ve Ermenistan Diaspora Bakanı Mkhitar Hayrapetyan’ın dün, bu çerçevede bir araya geldiğini yazdı.
Habere göre Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu yaptığı açıklamada üç ülkenin, diaspora konularına ilişkin sıkı bir iş birliği yapmak için temelleri oluşturduğunu ifade etti. 
Üç ülke diasporasının, milli konuların ileriye götürülmesinde büyük rol oynamaları mümkün olan özellikle ABD, İngiltere, Fransa, Avustralya gibi ülkelerde, güçlü olduğunu ifade eden Fotiu, gençliğe de vurgu yaptı. 
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Terens Kuik, Girit’te ağustos sonunda, üç diasporadan tıp öğrencilerinin, bioetik konularını görüşmek amacıyla bir araya geleceğini söyledi. 
Kuik, Paris’te gerçekleştirilecek etkinlikten de söz etti. 
Ermeni Diaspora Bakanı Mkhtar Hayrapetyan ise açıklamasında, davet ve misafirperverliği için Güney Kıbrıs’a teşekkür ederken Ermeni heyetinin kendisini Kıbrıs insanı olarak hissettiğini ifade etti. 
Hayrapetyan, üç ülke arasındaki iş birliğinin önemini de vurguladı. 
 


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Son Güncelleme: 27.07.2018 10:47
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