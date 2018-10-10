Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır Zirvesi Başladı

ANASTASİADİS, ÇİPRAS İLE BİR ARAYA GELDİ

Güney Kıbrıs-Mısır-Yunanistan arasındaki üçlü zirve Girit’te başladı.

Rum haber kaynaklarına göre, görüşmeye Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Mısır Başkanı Abdel Fatah al Sisi katıldı.

Üçlü zirve çerçevesinde, anlaşma ve memorandum imzalanması bekleniyor.

ANASTASİADİS-CİPRAS GÖRÜŞMESİ

Bu arada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, zirve öncesinde Yunanistan Başbakanı Cipras görüştü. Görüşmede, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki faaliyetler için Rum Yönetimi’nin desteklenmesi amacıyla koordinasyon sağlanması ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ele alındı.

Haberde, üçlü zirve çerçevesinde, Anastasiadis ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, Çipras- El Sisi görüşmelerinin de yapıldığı belirtildi.

İkili görüşmelerin ardından ise üçlü görüşmeye geçildi.