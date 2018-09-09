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Güney Kıbrıs-Yunanistan-israil Elektrik Hattı Tehlikeye Gidebilir

Güney Kıbrıs-Yunanistan-israil Elektrik Hattı Tehlikeye Gidebilir

09 Eylül 2018 Pazar 12:24
Güney Kıbrıs-Yunanistan-israil Elektrik Hattı Tehlikeye Gidebilir

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında elektrik hattı oluşturulmasına yönelik projenin tehlikeye girebileceği belirtildi.

Kathimerini gazetesi, olası tehlikenin, Yunanistan Enerji Düzenleme Kurumu’nun aldığı bir karardan kaynaklandığını belirtti.

Buna göre bahse konu kurumun, Bağımsız Güç İletim Operatörü’ne, Girit ile Attika arasında elektrik bağlantısı çalışması yapması için özel amaçlı şirket (SPV) kurmasına yeşil ışık yaktığını aktaran gazete, bu kararın, sınırlar arası olan projede, Girit-Attika arasını ulusal proje haline getirdiğini kaydetti.

Bu durumda Girit-Attika kısmının, İsrail-Kıbrıs ve Kıbrıs-Girit parçalarından bağımsız olarak ilerleyeceğini aktaran gazete, bu koşullar altında tüm projenin iptal olacağına dair görüşlerin dile getirildiğini aktardı.

Son Güncelleme: 09.09.2018 16:30
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