Güney Kıbrıs-yunanistan-israil Arasında Yangın Söndürme Alanında İşbirliği Önerisi

Rum Adalet Bakanı Yonas Nikolau’nun, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’de yangın söndürme ihtiyacı doğduğunda, buna yanıt verecek bir hava araçları filosu oluşturulması yönünde öneride bulunduğu bildirildi.

Rum Adalet Bakanı Yonas Nikolau’nun, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’de yangın söndürme ihtiyacı doğduğunda, buna yanıt verecek bir hava araçları filosu oluşturulması yönünde öneride bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesine göre Yunanistan’da temaslarda bulunan Nikolau, Rum ve Yunan yetkili birimlerinin bu alanda çalışmalar yaptığını ve hazırlanacak öneriyi İsrail’le görüşeceklerini belirtti.

SAHİL GÜVENLİK ALANINDA YUNANİSTAN’DAN YARDIM

Öte yandan gazete bir başka haberinde, Nikolau’nun, Yunanistan temasları çerçevesinde Denizcilik ve Adalar Bakanı Panayotis Kurumblis’le yaptığı görüşmede, Güney Kıbrıs’ta sahil güvenlik organı oluşturulması konusunu görüştüğünü yazdı.

Habere göre görüşmede Yunanistan yetkili birimlerinin bu alanda Güney Kıbrıs’a gerekli yardımlarda bulunması konusunda görüş birliğine varıldı.