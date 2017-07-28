Güney Kıbrıs:
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28 Temmuz 2017 Cuma 10:59

Güney Kıbrıs-Yunanistan Arasında Adalet Alanında İşbirliği

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında adalet alanında işbirliği yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Güney Kıbrıs-Yunanistan Arasında Adalet Alanında İşbirliği
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Lefkoşa, 28 Temmuz 17 : Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında adalet alanında işbirliği yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yonas Nikolau’nun, Yunanistan ziyareti çerçevesinde Yunanistan Adalet, Şeffaflık ve İnsan Hakları Bakanı Stavros Kondonis ve Yardımcısı Dimitris Papangelopulos’la görüştüğünü kaydetti.

Habere göre, görüşmede Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında idare hukuku ilkelerinin uygulanması, İdare Mahkemesi’nin işleyişi, anayasal düzen, bireysel özgürlükler ve insan hakları gibi alanlarda işbirliği memorandumunun imzalanmasına karar verildi.

Gazete, iki bakanın, devlet ve yargı makamları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için çalışılması yönünde görüş birliğine vardığını da kaydetti.

RUM VE YUNAN POLİS MÜDÜRLERİ GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Alithia gazetesi bir başka haberinde, Rum Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu’nun Yunan dengi Konstantinos Çuvalas ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre görüşmenin gündeminde terör, örgütlü suçlar ve yolsuzlukla mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi konusu bulundu.

(HC/FEZ)

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