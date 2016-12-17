Güney Kıbrıs Yarın Sandık Başına Gidiyor

Güney Kıbrıs yarın yerel yöneticilerini belirlemek amacıyla sandık başına gidiyor.

Simerini gazetesine göre, Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Konstandinos Nikolaidis bir aksilik olmaması durumunda seçilen belediye başkanları ve muhtarların yarın akşam 23.00’e kadar belli olacağını söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Nikolaidis, 561 bin 376 kayıtlı seçmenin olduğunu açıkladı.

Seçimlerde bazı seçmenlerin iki kez oy kullanacağını belirten Nikolaidis, eskiden Kıbrıs’ın kuzeyinde kalan Rumların, hem şimdi kaldıkları yer, hem de eskiden kuzeyde kaldıkları yer için yapılacak seçimlerde oy kullanacağını söyledi.

Nikolaidis, Lefkoşa Rum kesiminde 217 bin 947, Limasol’da 155 bin 978, “Mağusa”da 33 bin 322, Larnaka’da 95 bin 717 ve Baf’ta 58 bin 412 seçmenin bulunduğunu aktardı.

Çoğu Yunanistan ve Birleşik Krallık’tan olmak üzere AB üye ülkesi vatandaşlarından 16 bin 740 seçmenin bulunduğunu belirten Nikolaidis, seçimlerde oy kullanacak Kıbrıslı Türklerin sayısının 634 olduğunu ifade etti.

Adanın kuzeyinde Girne’de kalan 70 ve Mağusa’da kalan 161 Kıbrıslı Rum ve Maronit seçmenin de oy kullanacağını söyleyen Nikolaidis, ayrıca Rum Merkezi Cezaevinde bir seçim merkezinin olacağını belirtti.

Toplamda bin 344 seçim merkezinin faaliyet göstereceği bilgisini veren Nikolaidis, seçimlerde yaklaşık 8 bin yetkili ve polisin görev yapmasının beklendiğini sözlerine ekledi.