Güney Kıbrıs ve Yunanistan'la İşbirliği

“ÇÖZÜMÜN ARDINDAN HİDROKARBON YATAKLARI FONUNU YÖNETECEK KOMİTEYE KIBRISLI TÜRK TEMSİLCİ DE KATILACAK”

“HİDROKARBON YATAKLARI FONU, KIBRISLI TÜRKLERİN ENDİŞELERİNİ ORTADAN KALDIRACAK VE ÇÖZÜM İÇİN TEŞVİK OLACAK”

Rum Maliye Bakanlığı’nın, hidrokarbon yatakları için yasa tasarısı hazırladığı bildirildi.

Simerini gazetesi, yasa tasarısının Rum Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmasına karşın, BM ve ABD’den doğalgazın Kıbrıs sorunu müzakerelerinde görüşülmesi için gelecek baskıları önlemek amacıyla ana politika olarak kullanılacağını yazdı.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, söz konusu yasa tasarısına, hidrokarbon yataklarından Norveç modeli zemininde elde edilecek gelirlere belirli bir yüzdelik konması ve bu gelirin, Kıbrıslıların tümüne (yani Kıbrıslı Türklere de) paylaştırılacağı ifadesinin eklenmesi seçeneğinin masaya yatırıldığını kaydetti.

Haberde, aynı yasa tasarısında, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki hidrokarbon yatakları için oluşturulacak fonu yönetecek bir komite belirlenmesi ve çözümün ardından, bu komiteye “Kıbrıs Türk toplumunun temsilcisinin” de katılması için ifade eklenmesinin de düşünüldüğü belirtildi.

Gazete, hükümet kaynaklarının değerlendirmelerine göre, memorandum uyarınca öyle ya da böyle onaylanması gereken söz konusu yasa tasarısına bu maddelerin eklenmesi halinde, hem uluslararası camiadan gelecek baskıların dağıtılacağını, hem de gerek Kıbrıslı Türkler, gerekse Türkiye açısından, gelirin adadaki tüm “yasal ikametçilere” eşit şekilde dağıtılmasına yönelik bir çözüme rıza göstermesi için teşvik olacağını iddia etti.

GÜNEY KIBRIS-YUNANİSTAN-MISIR ZİRVESİ BUGÜN

Bu arada, Fileleftheros gazetesi de, Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır enerji zirvesinin bugün öğle saatlerinde Lefkoşa Rum Kesimi’nde gerçekleştirileceğini haber verdi.

Gazete, bugünkü toplantıda, enerji konusunda işbirliği ve doğalgazdan nasıl istifade edilebileceğiyle ilgili ileriki adımların tespit edilmesinin beklendiğini yazdı.