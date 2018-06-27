Güney Kıbrıs ve Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Karşılıklı Anlayış Memorandumu İmzalanması Gündemde



Güney Kıbrıs ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında, her iki tarafta çalışma aşamasında bulunan, karşılıklı anlayış memorandumunun imzalanmasının söz konusu olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, bu konunun, Güney Kıbrıs’ta bulunan Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Fu Ying ile Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris arasındaki görüşmede ele alındığını yazdı.

Habere göre görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin pratik yolları da ele alındı.

