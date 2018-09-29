Güney Kıbrıs Ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınmasına İlişkin Memorandum...

HRİSTODULİDİS, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ



Güney Kıbrıs ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında, sürüş ehliyetlerinin karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin memorandum imzalandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, iki ülke arasındaki işbirliğinin, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan arasında, New York’ta gerçekleştirilen görüşmede imzalandığını yazdı.

Sürüş ehliyetlerinin karşılıklı olarak tanınması memorandumunun, Birleşik Arap Emirlikleri’nde çalışan ve yaşayan Rumlar açısından önemli bir gelişme olduğunu yazan gazete, iki ülkenin ayrıca Doğu Akdeniz’de ortaklaşa arama-kurtarma tatbikatı yapılması konusunda uzlaşmaya vardığını yazdı.

Habere göre; Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, 15-16 Kasım’da Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etmesi için Hristodulidis’e davette bulundu.

Gazete ayrıca, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında işbirliği komitesi kurulmasına yönelik memorandum imzalanması konusunda da mutabakata varıldığını yazdı.

