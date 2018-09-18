Güney Kıbrıs Türkiye’nin Kıyılarına Yakın Noktalara Kadar Navtex İlan Etti

Güney Kıbrıs’ın arama kurtarma operasyonu yapmak üzere Türkiye kıyılarının çok yakın noktalarına kadar ulaşan bir Navtex yayımladığı bildirildi.



Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ın, arama-kurtarma operasyonu yapmak amacıyla Alanya ve Anamur bölgelerindeki kıyılara 11 deniz miline kadar ulaşan Navtex yayımladığını yazdı.



Operasyonun, içerisinde yolcuların da olduğu şişme bir teknenin, Kıbrıs ile Türkiye arasında, Akama-Poli Hrisohus-Pirgo Dillirga-Güzelyurt körfezi kuzey ekseninde kontrolsüz bir şekilde ilerlediğine dair bilginin ardından başlatıldığını aktaran gazete, Larnaka Arama-Kurtarma Merkezi’nin, derhal Navtez yayımlayarak, tehlike altında bulunan teknenin seyredebileceği bölgeyi bağladığını aktardı.



Güney Kıbrıs’ın küçük teknenin tespit edilmesi için arama-kurtarma operasyonu ilan ettiğini yazan gazete, aynı zamanda bölgedeki gemileri herhangi bir şey gözlemlemeleri halinde Güney Kıbrıs’ın Arama-Kurtarma Koordinasyon Bölgesine bilgi vermesi çağrısında bulunulduğunu belirtti.



Gazete yayımlanan Navtex ile Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi’nin tarafından verilen yerel talimatın iptal edildiğini savundu.



Haberde bu durumdan dolayı Türk mercilerin son 48 saatlik dilim içerisinde son derece rahatsız oldukları varsayımında bulundu.



