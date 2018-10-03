Güney Kıbrıs'ta polisiye olaylar

Limasol’daki bir bankaya girmeye hazırlandığı esnada, bir fast-food zinciri çalışanının, içerisinde nakit olarak 5 bin 500 Euro’nun bulunduğu çantasının çalındığı belirtildi.

Alithia gazetesi, polisin verdiği bilgilere dayanarak söz konusu memurun, Limasol’daki Makarios Caddesi’ndeki banka şubesine, dün sabah, girmeye hazırlandığı esnada, elinde bulunan çantasının, bilinmeyen bir kişi tarafından çalındığını yazdı.

Habere göre hırsızın belirlenmesi için çalışmalar başlatılırken çalınan paranın, 28 Eylül-1 Ekim arasındaki tahsilatı teşkil ettiği belirtildi.

EŞİNİ ZİNCİRE BAĞLADI

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Baf’taki bir birahanenin balkon parmaklarına, eşi tarafından, ayağından zincirle bağlanan Ukraynalı 38 yaşındaki bir kadının tespit edildiğini yazdı.

Gazete söz konusu kadının, pazartesi sabahı komşuları tarafından, ayağından zincirlenmiş bir vaziyette bulunduğunu ve derhal polise haber verildiğini belirtti.

Habere göre polis tarafından kurtarılan ve alkol sorunlarının bulunduğu belirtilen kadın, polise verdiği ifadede, alkol tüketimini engellemek için kocasının kendisini zincirlediğini söyledi.

Kadının 36 yaşındaki kocası için ise tutuklama emri çıkarıldı.

