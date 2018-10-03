banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97938
ALTIN
233.971
DOLAR
6.0386
STERLİN
7.8346
EURO
6.9817
Güzelyurt-Lefkoşa Anayolunda Motor Kazası
TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
2017-2018 Üretim Yılı Kuraklık Haritası Açıklandı
HARİTADA 181 KÖY VE BÖLGE...
Bağış vurgunu büyüyor
BAĞIŞ VURGUNU BÜYÜYOR
Katil kocaya müebbet hapis
KATİL KOCAYA MÜEBBET HAPİS
banner282

Güney Kıbrıs'ta polisiye olaylar

Eşini zincirle bağladı

Güney Kıbrıs'ta polisiye olaylar

Eşini zincirle bağladı

03 Ekim 2018 Çarşamba 09:33
Güney Kıbrıs'ta polisiye olaylar

Limasol’daki bir bankaya girmeye hazırlandığı esnada, bir fast-food zinciri çalışanının, içerisinde nakit olarak 5 bin 500 Euro’nun bulunduğu çantasının çalındığı belirtildi. 
Alithia gazetesi, polisin verdiği bilgilere dayanarak söz konusu memurun, Limasol’daki Makarios Caddesi’ndeki banka şubesine, dün sabah,  girmeye hazırlandığı esnada, elinde bulunan  çantasının, bilinmeyen bir kişi tarafından çalındığını yazdı. 
Habere göre hırsızın belirlenmesi için çalışmalar başlatılırken çalınan paranın, 28 Eylül-1 Ekim arasındaki tahsilatı teşkil ettiği belirtildi. 
EŞİNİ ZİNCİRE BAĞLADI 
Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Baf’taki bir birahanenin balkon parmaklarına, eşi tarafından, ayağından  zincirle bağlanan Ukraynalı 38 yaşındaki bir kadının tespit edildiğini yazdı.
Gazete söz konusu kadının, pazartesi sabahı komşuları tarafından, ayağından zincirlenmiş bir vaziyette bulunduğunu ve derhal polise haber verildiğini belirtti. 
Habere göre polis tarafından kurtarılan ve alkol sorunlarının bulunduğu belirtilen kadın, polise verdiği ifadede, alkol tüketimini engellemek için kocasının kendisini zincirlediğini söyledi. 
Kadının 36 yaşındaki kocası için ise  tutuklama emri çıkarıldı. 
 

Son Güncelleme: 03.10.2018 12:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneyde Bir Yılda Elektriğe Yüzde 20,2 Zam
Güneyde Bir Yılda Elektriğe Yüzde 20,2 Zam
Prodromu’dan Derinya Kapısı Konusunda Değerlendirme
Prodromu’dan Derinya Kapısı Konusunda Değerlendirme
Eski Bakan Hasikos Televizyon Kanalı Sahibi Oldu
Eski Bakan Hasikos Televizyon Kanalı Sahibi Oldu
Kıbrıslı Türk Ve Kıbrıslı Rum Öğrenciler Arasındaki “İmagine” Programı
Kıbrıslı Türk Ve Kıbrıslı Rum Öğrenciler Arasındaki “İmagine” Programı
İşsizlik Azaldı
İşsizlik Azaldı
Yunan Askerlerinin Gömülmesi Ve Kayıpların Kimliklendirilmesine İlişkin Endişeler
Yunan Askerlerinin Gömülmesi Ve Kayıpların Kimliklendirilmesine İlişkin Endişeler
İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: “Kıbrıs Sorununun Çözümü İmkansız Değil”
İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: “Kıbrıs Sorununun Çözümü İmkansız Değil”
Girne Kalesi’ndeki İkonalar Rum Basınında
Girne Kalesi’ndeki İkonalar Rum Basınında
Anastasiadis Lute’un Misyonunun Güçlendirilmesini Ve Teknokratların Görüşmeler Yapmasını Önerdi
Anastasiadis Lute’un Misyonunun Güçlendirilmesini Ve Teknokratların Görüşmeler Yapmasını Önerdi
Rum Hükümeti İle AKEL Arasında F16 Tartışması
Rum Hükümeti İle AKEL Arasında F16 Tartışması

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim