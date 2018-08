Güney Kıbrıs'ta enerji konusunda sıkı hazırlık

RUM DIŞİŞLERİ, ENERJİ VE SAVUNMA BAKANLARI TOPLANIYOR



ANASTASİADİS VE HRİSTODULİDİS NEW YORK’TA ENERJİ KONUSUNDA TEMASLARDA BULUNACAK



Güney Kıbrıs’ta, sonbaharda enerji alanında yaşanması beklenen gelişmeler dolayısıyla sıkı hazırlıkların yapıldığı bildirildi.



Alithia gazetesi, Rum Dışişleri, Enerji ve Savunma Bakanlarının, enerji konusunda atılacak adımlarla ilgili planlarla bazı gelişmeleri ele almak üzere yarın bir araya geleceğini yazdı.



Habere göre, görüşmede Exxon Mobil, ENI ve Total şirketlerinin yapmayı planladıkları sondajlarla ilgili konulara ağırlık vermesi beklenen bakanlar ayrıca bununla ilişkili olarak, geçen Aralık ayında ENI’nin sondaj yapmasına izin vermeyen “Türkiye’nin tehditlerini” görüşecek.



ABD, Katar, İtayla ve Fransa’dan Rum Başkanlığına giden bilgilere göre, ekim ayında her şeyin hazır olması için şirketlerin planlama ve hazırlık sürecini kesintisiz, gecikmeler yaşanmadan başlayacağını aktaran gazete, Türk niyetleri konusunda ise Güney Kıbrıs’ın hali hazırda harita üzerinde tatbikatlar yaptığını savunarak, her olasılığı ele almaya hazır görüldüğünü belirtti.



Bu arada konunun önümüzdeki ayın 13’ünde Kudüs’te Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılacak görüşmede de ele alınacağını kaydeden gazete, toplantıya Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İsrail Dışişleri Bakanlığına da sahip olan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun katılacağını yazdı.



Avrupa’ya doğalgaz ihracatının Türkiye üzerinden çok Mısır üzerinden yapılmasının daha karlı olacağından bahseden İsrail Dışişleri Bakanlığı raporunun sızmasının bir tesadüf olmadığı değerlendirmesinde bulunan diplomatik kaynaklar, bu durumda, İsrail’in Türkiye ile olası işbirliğine “mezar taşı” dikildiğini, diğer yandan East Med konusunda bölgesel işbirliğin genişlemesinin yolunun açıldığını belirtti.



Gazete, İsrail ile yapılacak bir sonraki üçlü zirve toplantısının Aralık ayında İsrail’de yapılmasının planlandığını da belirtti.



Bundan önce Ekim ayında Girit’te, Mısır ile üçlü bir görüşmenin yapılacağını aktaran gazete, üçlü görüşmenin genişlemesi ihtimalinin de bulunduğunu yazdı.



Öte yandan, enerji, güvenlik ve bölgesel işbirlikleri konularının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Eylül ayında New York’ta BM Genel Kurulu dolayısıyla yapacakları temasların gündeminde de bulunacağını aktaran gazete, Anastasiadis’in diplomatik bürosunun, gerek siyasilerle, gerekse enerji devleriyle görüşmeler ayarlamak için çalıştığını belirtti.