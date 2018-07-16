Güney Kıbrıs Pısa Sınavlarında Son Sırada Yer Aldı!

Güney Kıbrıs’ın, son yapılan uluslararası PISA (Program for International Students Assessment) sınavlarında, AB ülkeleri arasında sonuncu sırada yer aldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın eğitim için Avrupa’daki diğer ülkelerden daha fazla para harcamasına karşın, Romanya’nın hemen altında son sırada yer aldığına dikkati çekti.

Gazete, birinci sırada yer alan Lüksemburglu öğrenciler PISA sınavlarında ortalama 483 puan alırken, Güney Kıbrıs’taki öğrencilerin 433 puan aldığını yazdı.

