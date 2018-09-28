Güney Kıbrıs-Mısır-Yunanistan Üçlü Zirvesi İçin Zemin Hazırlığı Yapıldı

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shukri’nin, 10 Ekim’de yapılacak üçlü zirve için zemin hazırlığı yaptıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, üç bakan arasında yapılan dünkü görüşmenin, planlanandan bir gün önce gerçekleştiğini ve görüşmede, enerji konularıyla Akdeniz’in güneydoğusunda işbirliğinin ele alındığını yazdı.

Bu arada, Haravgi gazetesi de, ExxonMobil şirketi yetkililerinin, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile ABD’de görüşme yaptığını ve görüşmede, ExxonMobil’in, parsellerle ilgilendiğinin dile getirildiğini kaydetti.

