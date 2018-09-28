banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100318
ALTIN
229.132
DOLAR
6.0113
STERLİN
7.7875
EURO
6.9587
Türkmenköy’de hırsızlık
TÜRKMENKÖY'DE HIRSIZLIK
Gazimağusa’da hırsızlık girişimi: Ev sahibi fark edince kaçtı!
GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK GİRİŞİMİ
Uyuşturcu Tasarrufuyla İlgili Altı Kişi Tutuklandı
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit Adana’ya Gidiyor
ÖZYİĞİT ADANA’YA GİDİYOR
banner282
Flaş Haber
Polisi darp etti
Kapat

Güney Kıbrıs-Mısır-Yunanistan Üçlü Zirvesi İçin Zemin Hazırlığı Yapıldı

Güney Kıbrıs-Mısır-Yunanistan Üçlü Zirvesi İçin Zemin Hazırlığı Yapıldı

28 Eylül 2018 Cuma 08:36
Güney Kıbrıs-Mısır-Yunanistan Üçlü Zirvesi İçin Zemin Hazırlığı Yapıldı

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shukri’nin, 10 Ekim’de yapılacak üçlü zirve için zemin hazırlığı yaptıkları bildirildi.

Alithia gazetesi, üç bakan arasında yapılan dünkü görüşmenin, planlanandan bir gün önce gerçekleştiğini ve görüşmede, enerji konularıyla Akdeniz’in güneydoğusunda işbirliğinin ele alındığını yazdı.

Bu arada, Haravgi gazetesi de, ExxonMobil şirketi yetkililerinin, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile ABD’de görüşme yaptığını ve görüşmede, ExxonMobil’in, parsellerle ilgilendiğinin dile getirildiğini kaydetti.
 

Son Güncelleme: 28.09.2018 12:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis Dün BM Genel Kurulunda Konuştu
Anastasiadis Dün BM Genel Kurulunda Konuştu
Havaalanından Bin 800 Euro Değerindeki Saat Çalındı
Havaalanından Bin 800 Euro Değerindeki Saat Çalındı
Güney Kıbrıs’taki Kumarhaneyi İlk 3 Ayında 175 Bin Kişi Ziyaret Etti
Güney Kıbrıs’taki Kumarhaneyi İlk 3 Ayında 175 Bin Kişi Ziyaret Etti
Güney Kıbrıs’taki Akaryakıt Satışları
Güney Kıbrıs’taki Akaryakıt Satışları
Limasol Limanı’ndan Elde Edilen Gelir 67 Milyon Euro...
Limasol Limanı’ndan Elde Edilen Gelir 67 Milyon Euro...
Yunanca Öğretmenlerinin Sayısının Arttırılması Rum Basınında
Yunanca Öğretmenlerinin Sayısının Arttırılması Rum Basınında
Özersay’ın Açıklamaları Rum Basınında
Özersay’ın Açıklamaları Rum Basınında
Avrupa Komisyonu’nda Euroasıa Interconnector Projesi Ele Alındı
Avrupa Komisyonu’nda Euroasıa Interconnector Projesi Ele Alındı
Anastasiadis BM Güvenlik Konseyi Daimi Üye Ülkeleri Temsilcileriyle Biraraya Geldi
Anastasiadis BM Güvenlik Konseyi Daimi Üye Ülkeleri Temsilcileriyle Biraraya Geldi
Ağrotur Tuz Gölü’nün Koruma Alanı Daraltıldı
Ağrotur Tuz Gölü’nün Koruma Alanı Daraltıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim