Güney Kıbrıs-Mısır-Yunanistan Üçlü Zirvesi Bugün Yapılıyor

Güney Kıbrıs-Mısır-Yunanistan arasındaki üçlü zirvenin bugün, Girit’te gerçekleştirileceği bildirildi.

Alithia gazetesi, zirve toplantısına Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fatah El Sisi’nin katılacağını ve bir dizi önemli işbirliği anlaşmasına imza konacağını yazdı.

Habere göre görüşmenin gündeminde Doğu Akdeniz’deki enerji güvenliği, terörle mücadele, Kıbrıs sorunu, mülteciler, Orta Doğu’daki barış süreci, AB-Mısır ilişkileri ile Türkiye, Suriye ve Libya’ya ilişkin konular bulunuyor.

MISIR’A SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ TERMİNALİ İÇİN ANLAŞMA YAKIN

Gazete devamla, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Mısır Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Noble Energy, Delek ve Shell şirketlerinin, Mısır’daki sıvılaştırılmış doğalgaz terminali ile yaptıkları müzakerelerde anlaşmaya yakın olduklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, anlaşma olması halinde, doğalgazın borularla taşınmasının uygulanmasına başlanabileceğini ifade etti.

