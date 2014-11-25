Güney Kıbrıs-Mısır Enerji Bakanları Görüştü

İSMAİL: “KIBRIS’IN İHRAÇ EDEBİLECEĞİ DOĞALGAZIN TÜMÜNÜ İTHAL EDEBİLİRİZ”

LAKKOTRİPİS: “KIBRIS DOĞALGAZININ MISIR’A İHRACI GÖRÜŞMELERİNİ HIZLANDIRMA KONUSUNDA ANLAŞTIK”

Mısır Petrol Bakanı Şerif İsmail, Güney Kıbrıs’ın ihraç edebileceği doğalgazın tümünü ithal edebileceklerini söyledi.

Rum radyosu, Mısır ve Güney Kıbrıs heyetlerinin bugünkü görüşmesinin ardından, İsmail’in Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile birlikte ortak açıklama yaptığını duyurdu.

Habere göre İsmail, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki “Afrodit” parselinden doğalgaz ihracına başlanmasının ardından nasıl ilerleyebileceklerini görüştüklerini söyledi.

Lakkotripis ise, doğalgazın Mısır’a ihracıyla ilgili görüşmelerin hızlandırılmasını kararlaştırdıklarını ve en iyi ihraç yolunun borularla olacağı konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.