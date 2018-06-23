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Güney Kıbrıs “Medusa 6”ya Askeri İmkan ve Personeliyle Katılıyor...

Yunanistan ve Mısır’ın, “Medusa 6” kod isimli ortak hava-deniz tatbikatının bugün başlayacağı, geçen yıl (“Medusa 5”) gözlemci sıfatıyla katılan Rum Yönetimi’nin bu yıl personel ve imkânlarıyla katılacağı haber verildi.

Güney Kıbrıs “Medusa 6”ya Askeri İmkan ve Personeliyle Katılıyor...

Yunanistan ve Mısır’ın, “Medusa 6” kod isimli ortak hava-deniz tatbikatının bugün başlayacağı, geçen yıl (“Medusa 5”) gözlemci sıfatıyla katılan Rum Yönetimi’nin bu yıl personel ve imkânlarıyla katılacağı haber verildi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 10:14
Güney Kıbrıs “Medusa 6”ya Askeri İmkan ve Personeliyle Katılıyor...


Yunanistan ve Mısır’ın, “Medusa 6” kod isimli ortak hava-deniz tatbikatının bugün başlayacağı, geçen yıl (“Medusa 5”) gözlemci sıfatıyla katılan Rum Yönetimi’nin bu yıl personel ve imkânlarıyla katılacağı haber verildi.
Fileleftheros’un haberine göre, 29 Haziran’da tamamlanacak olan tatbikat Mısır’ın İskenderiye’deki deniz üssünde, üs içerisinde ve İskenderiye’nin kuzeyindeki açık denizde icra edilecek.
Deniz yüzeyinden havaya güdümlü atışların da yapılacağı tatbikatta deniz unsurları, denizaltı ve uçaksavar savaşı prosedürleri ile deniz yüzeyi savaşı, Hava unsurları da deniz yüzeyindeki hedeflerini koruma ve saldırı prosedürleri icra edecek. Amfibi operasyon planlama ve icrasında deniz ve hava imkanları eşgüdümlü hareket edecek, ayrıca asimetrik tehditle mücadele, arama kurtarma, deniz tecrit operasyonları da icra edilecek.

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Tatbikata Yunanistan 2 firkateyn ve helikopterleri, bir denizaltı, 8 adet F-16 savaş uçağı (4’ü Mısır’daki üsse konuşlanacak ve buradan operasyon yapacak), 1 C-130 nakliye uçağı, 1 AWACS uçağı, bir Chinook helikopter, 2 adet AH-64 Apachie saldırı helikopteri ve özel kuvvetlere mensup personelle katılacak.
Güney Kıbrıs bir açık deniz karakol gemisi ve özel kuvvetler personeliyle yer alacak.
Mısır Mistral Class sınıfı bir helikopter taşıyıcı, 2 firkateyn, 1 denizaltı, 2 destroyer, F-16 tipi 6 savaş uçağı, 2 RAFALE uçağı, bir E2-C uçağı, 1 helikopter ve askeri personelle iştirak edecek.
 

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Son Güncelleme: 23.06.2018 13:18
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