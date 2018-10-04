Güney Kıbrıs, Malta Ve Yunanistan Asrasında Denizcilik Konusunda Üçlü Görüşme

Rum Yönetimi Başkanlığı Denizcilik Müsteşarı Natasa Pilidu’nun, Malta’da gerçekleştirilen Güney Kıbrıs-Malta-Yunanistan arasındaki 7. üçlü görüşmeye katıldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs-Malta-Yunanistan arasındaki üçlü görüşmeye Malta adına Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Ian Borg, Yunanistan adına ise Denizcilik Bakan Yardımcısı Nektarios Santorinios’un katıldığını belirtti.

Üçlü görüşmenin, Malta’nın girişimiyle gerçekleştirildiğini yazan gazete, geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirilen bir önceki toplantıya da Güney Kıbrıs’ın ev sahipliği yaptığını anımsattı.

Habere göre üçlü görüşmede, ortak konular, Avrupa denizciliğinin uzun vadeli rekabet gücü ile üç ülke arasında koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi gibi konular ele alındı.