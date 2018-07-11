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Güney Kıbrıs Lıbe’nin Kayıplarla İlgili Rapor Taslağına Tepkili

Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi’nin  (LIBE)  kayıplarla ilgili rapor taslağının, Güney Kıbrıs’ta hoşnutsuzluk yarattığı bildirildi. 

Güney Kıbrıs Lıbe’nin Kayıplarla İlgili Rapor Taslağına Tepkili

Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi’nin  (LIBE)  kayıplarla ilgili rapor taslağının, Güney Kıbrıs’ta hoşnutsuzluk yarattığı bildirildi. 

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:09
Güney Kıbrıs Lıbe’nin Kayıplarla İlgili Rapor Taslağına Tepkili

Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi’nin  (LIBE)  kayıplarla ilgili rapor taslağının, Güney Kıbrıs’ta hoşnutsuzluk yarattığı bildirildi. 

Fileleftheros gazetesi “Fail ve Mağdur Eşitlendi” başlığıyla verdiği haberinde, LIBE’nin rapor taslağının, son derece kışkırtıcı olduğunu iddia ederek, taslakta Türkiye’nin pozisyonunun, Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile eşit seviyede tutulduğunu savundu. 

AP’taki Sosyal Demokratların İspanyol Milletvekili Juan Fernando Lopez Aguilar’ın taslakta, kayıpların her birinin akıbetlerinin belli olması için Türkiye’ye askeri arşivlerini açma çağrısı yaptığını, ancak  Yunanistan ve BM’ye de aynısını yapma çağrısında bulunduğunu belirten gazete, bu durumun soru işaretleri yarattığını belirtti.

Taslakta milletvekilinin, Türkiye ve Güney Kıbrıs’ı, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne tüm bilgilerin serbestçe aktarılmasını sağlamaya ve çabalarını ikiye katlamaya çağırmasının, soru işaretlerini artırdığını savunan gazete, burada sürece konulan engellerin başlangıç noktasının sadece Türkiye değil de, Güney Kıbrıs’ın da olduğu izleniminin verildiğini öne sürdü. 

Aguilar’ın, “fail ve mağduru” eşitleme çalışmasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kayıplarla ilgili kararlarına değinmeyi ihmal ettiğini belirten gazete, “edindiği bilgilere göre”, bu durumdan ve “kışkırtıcı tavsiyelerden” dolayı rapor taslağı için değişiklik önerilerinin sunulacağını iddia etti. 

Aguilar’ın beş tavsiyesi için Eylül ayına kadar değişiklik önerisinde bulunulabileceğini kaydeden gazete, bu beş tavsiyeyi şu şekilde aktardı: 

“1. LIBE Heyeti Milletvekilleri, Kayıp Şahılar Komitesi’nin çalışmalarını destekliyor ve Kıbrıs’ta gerçeğin, belleğin ve uzlaşmanın ileri götürülmesine yönelik oynadığı çatışma sonrasındaki rolün bilincindedir. 
2. Avrupa Komisyonu’nu, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne, önemli görevini yerine getirebilmesi için yeterli kaynağı sağlamaya çağırıyorlar. 
3. Türkiye ve Kıbrıs Hükümetlerini Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını desteklemeye devam etmeye, kayıplar listesinde yer alan kişilerin bulunması için çabalarını ikiye katlamaya ve Kayıp Şahıslar Komitesi’ne, görevlerini kolaylaştıracak bilgilerin serbestçe aktarılmasını sağlamaya çağırıyorlar. 
4. Türk ve Yunan Hükümetlerini ve BM’yi,  arşivlerindeki bilgilere Kayıp Şahsılar Komitesi’nin erişmesini sağlamaya çağırıyorlar. Ayrıca  kayıpların akıbetleriyle ilgili bilgilendirmenin, ilgili ailelerin temel hakkı olduğunu ve bunu sağlanması gerektiğini vurguluyor. 
5. İnsani bir konu olan yapılar konusu bağımsız bir mesele olduğunu ve politik menfaatlarla ilişkilendirilmemesi ve bunlardan etkilenmemesi gerektiğini tekrarlıyorlar. 

GÜNEY KIBRIS’IN AP MİLLETVEKİLLERİNDEN TEPKİLER

Habere göre dün gerçekleştirilen taslak sunumunda DİSİ’nin Avrupa Milletvekili Lefteris Hristoforu’nun arşivleri kapalı tutanın Türkiye olduğunu iddia ederek, bu yönde Türkiye’ye güçlü bir mesaj verilmesi gerektiğini savundu.

DİKO’nun Avrupa Milletvekili Kostas Mavridis ise raportöre AİHM’in kayıplarla ilgili olan ve Türkiye’nin sorumluluklarının yer aldığı kararlarını hatırlattı. 

“ARNI NE DİYOR”

Aguilar’ın, rapor taslağında, LIBE’nin Kıbrıs’taki son misyonuna ve her bir tarafın ortaya koyduğu tezlere değindiğini savunan gazete, rapor taslağına göre Kayıp Şahıslar Komitesi’nin üçüncü üyesi Paul-Henri Arni’nin, askeri arşivlere erişim konusunda Türk makamlarından daha çok şey beklediklerine dair sözlerinin ilgi çekici olduğu belirterek, raportörün bunu benimsemediğini ve aynı tutumu Yunanistan ve BM’den de beklediği yorumunda bulundu.

Gazete, Arni’nin sözlerine göre askeri bölgelere erişimin artık sorun olmadığını, zira 51 duruma erişimin sağlandığını belirttiğini de aktardı.
 


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Son Güncelleme: 11.07.2018 14:37
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