Güney Kıbrıs LGBTi Bireylerin Hakları Konusunda 21. Sırada

Güney Kıbrıs’ın, LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans veya İnterseks) bireylerin hakları konusunda, 28 AB üye devleti içerisinde 21’inci sırada bulunduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, LGBTİ bireylerin haklarıyla ilgili “ILGA-Europe” isimli uluslararası örgütün yıllık raporunun geçtiğimiz Pazartesi günü yayımlandığını ve bu rapora göre, Güney Kıbrıs’ın, 49 Avrupa ülkesi içerisinde ise 30’uncu sırada bulunduğunu kaydetti.
Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 3 Haziran’da gerçekleştirilecek olan yürüyüşe katılacağı ve bunu selamlayacağı yönünde bir taahhütte bulunduğunu da ekledi.