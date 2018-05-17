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Güney Kıbrıs LGBTi Bireylerin Hakları Konusunda 21. Sırada

Güney Kıbrıs’ın, LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans veya İnterseks) bireylerin hakları konusunda, 28 AB üye devleti içerisinde 21’inci sırada bulunduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs LGBTi Bireylerin Hakları Konusunda 21. Sırada

Güney Kıbrıs’ın, LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans veya İnterseks) bireylerin hakları konusunda, 28 AB üye devleti içerisinde 21’inci sırada bulunduğu belirtildi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 08:17
Güney Kıbrıs LGBTi Bireylerin Hakları Konusunda 21. Sırada

 Güney Kıbrıs’ın, LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans veya İnterseks) bireylerin hakları konusunda, 28 AB üye devleti içerisinde 21’inci sırada bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, LGBTİ bireylerin haklarıyla ilgili “ILGA-Europe” isimli uluslararası örgütün yıllık raporunun geçtiğimiz Pazartesi günü yayımlandığını ve bu rapora göre, Güney Kıbrıs’ın, 49 Avrupa ülkesi içerisinde ise  30’uncu sırada bulunduğunu kaydetti.

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Bu arada gazete “Kıbrıs 2018 Gurur Festivali” programının 12 Mayıs’ta başladığını ve 3 Haziran’da gerçekleştirilecek olan gurur yürüyüşüyle doruğa ulaşacağını belirtti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 3 Haziran’da gerçekleştirilecek olan yürüyüşe katılacağı ve bunu selamlayacağı yönünde bir taahhütte bulunduğunu da ekledi.
             


Son Güncelleme: 17.05.2018 12:40
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