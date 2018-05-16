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Güney Kıbrıs Kumarhanesi İçin Çin’de Lansman!

Güney Kıbrıs’ta kumarhane işletme iznine sahip Melco şirketinin, Limasol’da açılacak olan yeni otel-kumarhane “Morpheus” için Çin Halk Cumhuriyeti'nin Özel Yönetim Bölgesi olan Makao’da lansman gerçekleştirdiği belirtildi. 

Güney Kıbrıs Kumarhanesi İçin Çin’de Lansman!

Güney Kıbrıs’ta kumarhane işletme iznine sahip Melco şirketinin, Limasol’da açılacak olan yeni otel-kumarhane “Morpheus” için Çin Halk Cumhuriyeti'nin Özel Yönetim Bölgesi olan Makao’da lansman gerçekleştirdiği belirtildi. 

16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:54
Güney Kıbrıs Kumarhanesi İçin Çin’de Lansman!

Güney Kıbrıs’ta kumarhane işletme iznine sahip Melco şirketinin, Limasol’da açılacak olan yeni otel-kumarhane “Morpheus” için Çin Halk Cumhuriyeti'nin Özel Yönetim Bölgesi olan Makao’da lansman gerçekleştirdiği belirtildi. 
Alithia gazetesi Melco yetkilisinin açıklamasına dayanarak, Haziran sonu veya Temmuz başı açılacak olan gerek geçici kumarhanede gerekse resort kumarhanede çalışmak için istihdam edilenlerin yüzde 75’nin Kıbrıs vatandaşı olduğunu yazdı. 
Habere göre, Melco şirketi geçici kumarhanenin gereksinimleri için 250 kişi istihdam ederken bunların, 2021 yılında, “City Dream Mediterranean” ismiyle  faaliyete geçecek resort-kumarhaneye aktarılması öngörülüyor. 

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Geçici kumarhanede 500 kişi, resort kumarhanede ise 2000 bini aşkın kişi çalışacak. 

 

Son Güncelleme: 16.05.2018 15:21
Anahtar Kelimeler:
GüneyKıbrısÇinKumarhane
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