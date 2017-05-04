Güney Kıbrıs ‘Keneviri’ Sağlıkta Kullanmaya Başlıyor

BusinessWire’ın haberine göre şirket Kanada ve Kıbrıs’ta gerekli izinleri aldıktan sonra kanabinoid ürünlerinin Kıbrıs’ta dağıtımına başlanacağı açıklandıBaşkan Brendan Kennedy, “Hastaların Kıbrıs’taki yüksek kaliteli, farmasötik sınıf tıbbi esrar ürünlerine erişim sunabilmesinden gurur duyuyoruz,” dedi.Şirket, Rum sağlık bakanlığı ile birlikte “tıbbi esrar özüt ürünü Tilray Drops’u eczanelerde ve sağlık tesislerinde ülke genelinde tıbbî esrar ürünlerine erişim yetkisine sahip ileri kanser vakalarına sahip hastalara ithal etmek ve dağıtmak için birlikte çalışıyor” dedi.Rum Sağlık bakanlığı, yılın erken dönemlerinde kanser hastalarına uygulanacak esrar yağı tedarik edilmesi konusunda şirketlerle istişarede bulundu ancak bunun herhangi bir sağlayıcı ile anlaşma sağlanıp sağlanmadığı açıklanmadı.Tilray, kendisini tıbbi kenevir araştırması ve üretiminde, tıbbi kenevir ve kanabinoidlerin bilim, güvenlik ve etkinliğinin geliştirilmesine adamış global bir lider olarak tanımlıyor.Şirket, Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hastalara, hekimlere, eczanelere, hastanelere ve araştırmacılara çeşitli ürünler sunarak dünyanın en büyük ve en gelişmiş federal lisanslı tıbbi esrar ekim tesislerinden birini işletiyor2016’da Tilray, Kuzey Amerika’dan Avrupa Birliği’ne ve Avustralya’ya tıbbi esrar ürünlerini yasal olarak ihraç eden ilk şirket oldu. Şirket halihazırda dünyadaki on binlerce hastaya, hekim, eczaneye, hastaneye, hükümete ve araştırmacıya ticari, şefkatli erişim ve araştırma amacıyla farmasötik dereceli tıbbi esrar ürünleri (kurutulmuş bütün çiçek ve ekstre formülasyonları dahil) tedarik etmektedir.