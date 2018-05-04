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“Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan elektrik bağlantısının eli kulağında”

Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan arasında elektrik bağlantısı konusunun, Lefkoşa’nın  Rum kesiminde gelecek hafta yapılacak olan üçlü zirvede ele alınacağı bildirildi.

“Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan elektrik bağlantısının eli kulağında”

Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan arasında elektrik bağlantısı konusunun, Lefkoşa’nın  Rum kesiminde gelecek hafta yapılacak olan üçlü zirvede ele alınacağı bildirildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:05
“Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan elektrik bağlantısının eli kulağında”

Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan arasında elektrik bağlantısı konusunun, Lefkoşa’nın  Rum kesiminde gelecek hafta yapılacak olan üçlü zirvede ele alınacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, İsrail haber sitesi “Haaretz”e göre, üçlü zirvenin 8 Mayıs’ta gerçekleşeceğini kaydetti.

Zirveye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in katılacağını yazan gazete, “Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan elektrik bağlantısının eli kulağında olduğu” ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 04.05.2018 13:26
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