Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan arasında elektrik bağlantısı konusunun, Lefkoşa’nın Rum kesiminde gelecek hafta yapılacak olan üçlü zirvede ele alınacağı bildirildi.
Alithia gazetesi, İsrail haber sitesi “Haaretz”e göre, üçlü zirvenin 8 Mayıs’ta gerçekleşeceğini kaydetti.
Zirveye, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in katılacağını yazan gazete, “Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan elektrik bağlantısının eli kulağında olduğu” ifadesini kullandı.