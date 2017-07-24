Güney Kıbrıs İle Yunanistan Eide’yi Şikayet Edecek

Yunanistan ile Güney Kıbrıs, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi, son günlerde yaptığı açıklamalar sebebiyle Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayet edecekler.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi, son günlerde yaptığı açıklamalar sebebiyle Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayet edecekler.

Fileleftheros gazetesi, “Atina ve Lefkoşa’yı Kızdırdı – Espen Barth Eide’nin Açıklamaları Konusunda İzahat Talebi ve BM’ye Girişim – Eide’den İzahat Bekliyorlar” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin son günlerde yaptığı açıklamalarıyla Rum ve Yunan hükümetlerinin tepkisini çektiğini yazdı.

Gazete, “Eide’nin, Kıbrıs sorununda gerçekte olanlardan çok farklı bir izlenim vermeye çalıştığını ve anti diplomatik davrandığını” iddia ederek, Yunan hükümetinin Cuma günü bu konuda BM nezdinde girişimde bulunduğunu, Rum Yönetiminin de sert tepki vermesinin beklendiğini aktardı.

Habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Eide’den, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 6 Temmuz gecesi gerçekleştirilen yemekte “müdahale haklarının ve garanti anlaşmasının çözümün ilk gününden kaldırılmasını kabul edip etmediğini” net biçimde söylemesini talep etti.

Açıklamada, “Yunan hükümeti olarak Türk Dışişleri Bakanının gerek konferans içerisinde gerekse kamuoyuna yaptığı açıklamalarda aksini söylediğine emin oldukları” kaydedilerek, ayrıca, Eide’nin neden tüm söyleşilerini Rum-Yunan basın yayın organlarına verdiği sorusu da gündeme getirildi.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Eide’nin tutumuna yönelik Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Eide’nin olayları olmasını istediği gibi gördüğü” şeklindeki açıklamasına atıfta bulundu.

Hristodulidis, Çavuşoğlu’nun 11 Temmuz tarihinde yaptığını iddia ettiği “Türkiye’nin müdahale hakkının ve garantilerin kaldırılmasını ve Türk askerinin bir takvim çerçevesinde adadan çekilmesini öngören önerileri kabul etmemiz mümkün değildir” şeklindeki açıklamasına değindi ve Eide’den bu sözleri açıklamasını beklediklerini vurguladı.

Hristodulidis, “Eide’nin, beklentiler yarattığı ve tüm görüşmelerin ön hazırlıklarının yapılmasında, ya da yeterince yapılmamasında katkısı bulunduğu için kendi kendisini de eleştirmesi gerektiğini” söyledi.

Politis gazetesi ise, konuya ilişkin haberini, “Ortam Buz Gibi – Norveçli De Geldi – Rapor Sebebiyle Soğuk Ortam – Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Eide’den İzahat İstiyor” başlıkları altında verirken, bugün Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşecek olan Eide’nin Güney Kıbrıs temaslarının soğuk bir ortamda gerçekleşmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, BM İyi Niyet Misyonu raporunun hazırlanmasına bu hafta başlanılacağını, bu yüzden de Kıbrıs sorununda gelecekte atılacak adımlar konusunda, içerisinde yer aldığımız haftanın önem taşıdığını belirtirken, Yunanistan ve Güney Kıbrıs yetkililerinin Eide’nin son açıklamalarından duydukları rahatsızlığa vurgu yaptı.

Haberde, Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasına yer verilirken, açıklamada Eide’nin geçtiğimiz hafta bir Kıbrıs Türk gazetesine verdiği röportajdan ise söz edilmeyerek, sadece Rum ve Yunan basınına açıklamada bulunmakla suçlandığı vurgulandı.

PARTİLER EİDE’NİN İSTİFASINI İSTEDİ

Öte yandan Alithia gazetesi, haberini “Gergin Kabul – Bugün Crans Montana Sonrasında İlk Kez Başkanı ve Akıncı’yı Görecek – Yunan Dışişlerinden Öfkeli Saldırı, Lefkoşa da Memnun Değil Ancak Düşük Tonlarda Tepkili” başlıkları altında verdiği haberinde, Eide’nin açıklamaları sebebiyle Kıbrıs’a gelmeden hemen önce Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın yoğun tepki ateşine maruz kaldığını yazdı.

Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve Rum sözcünün konuya ilişkin açıklamalarına yer verdiği haberinde ayrıca, Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerin, zaten sonbaharda görevinden ayrılacak olan Eide’nin istifasını talep ettiklerini de yazdı.

Habere göre AKEL adına açıklamada bulunan parti sözcüsü Stefanos Stefanu, Eide’nin açıklamalarından, uluslararası toplumdan kimsenin Türkiye’ye sorumluluk yüklemediğinin anlaşıldığını söyledi.

Stefanu, BM’nin Kıbrıs sorununun çözümü sürecinin devamından Türkiye’yi sorumlu tutmaktan vazgeçtiği ve sorumluluğu Kıbrıs’taki taraflara yüklediğini belirterek, Türkiye’nin Crans Montana’dan “suçlarından arınmış şekilde ayrıldığı” değerlendirmesinde bulundu.

Stefanu ayrıca, bu olumsuz gelişmelerden Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in sorumlu olduğunu da vurguladı.

Gazete, DİKO, EDEK ve diğer siyasi parti yetkililerinin de açıklamalarında Eide’yi sert dille eleştirdiklerini aktardı.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Girişim Sorumluluğu Başkana – Yunan Dışişleri Eide’nin Açıklamalarından Rahatsız” başlıkları altında verdi.