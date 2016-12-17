Güney Kıbrıs:
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17 Aralık 2016 Cumartesi 08:07

Güney Kıbrıs İle Ürdün Arasında Anlaşmalar İmzalandı

Güney Kıbrıs ile Ürdün arasında dün seyahat vizeleri ve eğitim alanında anlaşmalar imzalandığı haber verildi.

Güney Kıbrıs İle Ürdün Arasında Anlaşmalar İmzalandı
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Güney Kıbrıs ile Ürdün arasında dün seyahat vizeleri ve eğitim alanında anlaşmalar imzalandığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Ürdün Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı Nasser Judeh’in dün diplomatik ve hizmet pasaportlarına sahip olanlara vize uygulamasının kaldırılması ve 2017-2020 dönemlerinde eğitim ve kültür alanlarında işbirliği yapılmasını öngören anlaşmalara imza attığını yazdı.

Habere göre, Judeh, Güney Kıbrıs’ın AB içerisinde ve uluslararası sahnede çok önemli olduğunu vurguladı.

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasında üçlü işbirliğine değinen Judeh, bakanlar ve liderler arasında bir görüşme yapılması umudunu dile getirdi.

Bu yıl içerisinde Güney Kıbrıs’ı üçüncü kez ziyaret ettiğini ifade eden Judeh, gerek telefon aracılığıyla, gerekse katıldıkları uluslararası toplantılarda Kasulidis ile daimi istişare içerisinde olduklarını söyledi.

Kıbrıs sorununa da değinen Judeh, müzakerelerle ilgili aldığı olumlu habere ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

Kasulidis ise Judeh’e Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakereler sürecindeki son gelişmelerle ilgili bilgi verdiğini belirtti.

Kasulidis ayrıca Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasında üçlü işbirliğin geliştirilmesi için atılacak adımları incelediklerini söyledi.

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Güney KıbrısÜrdün
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