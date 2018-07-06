Güney Kıbrıs İle Seyşeller Arasında İleri İşbirliği Arayışı

Güney Kıbrıs ile Seyşellerin, 4’üncü Seyşeller-Güney Kıbrıs Hükümetler Arası Komite toplantısında, iki ülke arasındaki işbirliğinin ileri götürülmesi konusunu ele aldıkları bildirildi.

Haravgi gazetesi, toplantının 3-4 Temmuz tarihlerinde yapıldığını ve mali, bilimsel ve teknik alanlarda ileri götürülmesi düşünülen işbirliği için, beşinci toplantının Güney Kıbrıs’ta yapılmasının kararlaştırıldığını yazdı.

