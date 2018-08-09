Güney Kıbrıs İle Mısır Arasında Deniz Yolu Bağlantısı İhtimali Kuvvetlendi!



Güney Kıbrıs ile Mısır arasında deniz yolu bağlantısı ihtimalinin kuvvetlendiği bildirildi.

Fileleftheros, Larnaka Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Antreas Dimitriadis’in, bir süre önce Mısırla görüşme yapıldığı açıklamasına yer verdi.

Habere göre Dimitriadis, Mısırlı yetkililerle görüşmelerin, Güney Kıbrıs-Mısır arasında feribot bağlantısı konusunda olumlu bir gelişme olduğuna işaret etti.

Gazete, Mısır’dan yolcu gemilerinin Güney Kıbrıs’a sicil kaydı meselesinin gündeme geldiğini belirten Dimitriadis’in, bu konuda nihai karar alınacağından emin konuştuğunu yazdı.