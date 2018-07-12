Güney Kıbrıs İle İsrail Arasında Su Ve Yangın Söndürme Alanlarında İş Birliği!

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ile İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Shmuel (Sammy) Ravel, su yönetimi ve yangın söndürme alanlarında mevcut iş birliğini geliştirme kararı aldılar.

Fileleftheros gazetesi, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ve İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Shmuel (Sammy) Ravel’in dün gerçekleştirdikleri görüşmede su idaresi ve yangın söndürme alanlarında iş birliğini geliştirme kararı aldıklarını yazdı.

Habere göre Kadis-Ravel görüşmesinde, Güney Kıbrıs’tan bir heyetin su idaresine ilişkin iş birliğinin geliştirilmesinin ele alınması amacıyla İsrail’e gitmesi konusunda uzlaşı sağlanırken, İsrail Tarım Bakanı’nın Kadis’e İsrail’i ziyaret etmesi yönündeki daveti de görüşmede iletildi.