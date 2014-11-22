Güney Kıbrıs İle İran Arasında Anlaşma

Güney Kıbrıs ile İran hükümetlerinin, kanun kaçaklarının iadesi ve mahkumların nakledilmesi konusunda dün anlaşma imzaladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs ile İran arasında dün imzalanan anlaşmaları, Rum Yönetimi adına Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı İoanas Nikolau, İran adına ise İran Adalet Bakanı Mostafa Pourmohamadi’nin imzaladığını yazdı.

Habere göre, her iki bakan da imzalanan anlaşmaları önemli olarak nitelendirdi.

Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı İonas Nikolau, yaptığı açıklamada, dünü, her iki ülke ve hükümet için önemli bir gün olarak nitelendirdi.

Nikolau, bu anlaşmaların yıllardır sürdürülen istişarelerin ardından imzalandığına dikkati çekti ve iki ülke arasındaki ilişkilere vurgu yapılan anlaşmaların, terör konusunda bölgede olanların göğüslenmesi amacıyla bu ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği bir zamanda imzalandığını ifade etti.

Nikolau, anlaşmaların bir diğer özelliğinin ise İran tarafından ilk kez bir Avrupa devleti ile imzalanması olduğunu da söyledi. Gazete, böyle bir anlaşmanın 35 yıl önce Fransa ile imzalandığını yazdı.

Alithia gazetesine göre Rum Adalet Bakanı İoanas Nikolau, bu anlaşmaların, siyasi sığınma verilmesi konusunu etkilemeyeceğini söyledi.

Nikolau, eğer bir kimsenin ülkesine götürülmemesi gerektiği konusunda özel nedenler bulunduğuna inanması durumunda, bunlara saygı gösterileceğini kaydetti. Nikolau, anlaşmalardaki iadenin ise uluslararası hukuk çerçevesinde düzenlendiğini de belirtti.

İran Adalet Bakanı Mostafa Pourmohamadi ise açıklamasında bu anlaşmaların imzalanmasını çok önemli olarak nitelendirdi.

İran ile Güney Kıbrıs arasında yeni bir işbirliğinin başladığına dikkati çeken Pourmohamadi, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve Başsavcı ile dün gerçekleştirdiği görüşmeleri de önemli olarak nitelendirdi.

Politis gazetesine göre, İran Adalet Bakanı Mostafa Pourmohamadi dün ayrıca Rum Meclis Başkanı’na vekalet eden Sofoklis Fittis ile de bir araya geldi.

Gazete, meclisten yapılan açıklamaya dayanarak, Fittis ile İranlı bakan arasındaki görüşmede Kıbrıs sorununun ele alındığını; Fittis’in ayrıca Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki “meydan okumaları ve tutumu” konusunda Pourmohamadi’ye bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre, Pourmohamadi, ülkesinin “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin topraksal bütünlüğü ve egemenlik haklarına verdiği desteği dile getirdi ve Kıbrıs sorununa bir an evvel çözüm sağlanması temennisinde bulundu.