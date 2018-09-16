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Güney Kıbrıs İle Fransa Arasındaki İşbirliği Derinleşiyor

Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki işbirliklerinin, özellikle savunma alanında daha da derinleştirileceği iddia edildi.

Güney Kıbrıs İle Fransa Arasındaki İşbirliği Derinleşiyor

Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki işbirliklerinin, özellikle savunma alanında daha da derinleştirileceği iddia edildi.

16 Eylül 2018 Pazar 08:22
Güney Kıbrıs İle Fransa Arasındaki İşbirliği Derinleşiyor

Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki işbirliklerinin, özellikle savunma alanında daha da derinleştirileceği iddia edildi.

Politis gazetesi manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, diplomatik kaynaklardan elde ettiği bilgilerin, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında askeri alanda işbirliğine ilişkin yeni bir anlaşmanın imzalanacağı yönünde olduğunu yazdı.


Güney Kıbrıs’ın Fransa’ya askeri alanda sağladığı kolaylıkların kalıcı duruma getirilmesinin öngörüldüğün ve bu konuda bir çerçeve anlaşmasının imzalanacağını belirten gazete, Fransız donanmasına sağlanan kolaylıkların kalıcı hale getirileceğini öne sürdü.

Gazete, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri çerçevesinde Fransız donanmasına Larnaka limanında sağlanan kolaylıkların kalıcı ve daimi hale getirileceğini, bu işbirliğinin başlangıcını ise, Kasım ayında Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesi beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yapacağını belirtti.

Son Güncelleme: 16.09.2018 12:27
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